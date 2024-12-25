إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إن إنتاجها العالمي انخفض للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر على الرغم من نمو مبيعاتها العالمية للشهر الثاني على التوالي بفضل ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين.
وأنتجت تويوتا، هي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، 869230 سيارة على مستوى العالم في نوفمبر تشرين الثاني، بانخفاض 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
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ويمثل هذا هبوطا أكبر من تراجع بنسبة 0.8% في أكتوبر.
وتراجع إنتاج تويوتا في الولايات المتحدة إلى 11.8%، مما يعكس تعافيا بطيئا على الرغم من استئناف إنتاج طرازي (جراند هايلاندر) و(لكسوس تي.إكس) من سيارات الدفع الرباعي في أواخر أكتوبر عقب توقف دام لأربعة أشهر.
المصدر:
MENAFN25122024000202011048ID1109029170
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