إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إن إنتاجها العالمي انخفض للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر على الرغم من نمو مبيعاتها العالمية للشهر الثاني على التوالي بفضل ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وأنتجت تويوتا، هي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، 869230 سيارة على مستوى العالم في نوفمبر تشرين الثاني، بانخفاض 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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ويمثل هذا هبوطا أكبر من تراجع بنسبة 0.8% في أكتوبر.

وتراجع إنتاج تويوتا في الولايات المتحدة إلى 11.8%، مما يعكس تعافيا بطيئا على الرغم من استئناف إنتاج طرازي (جراند هايلاندر) و(لكسوس تي.إكس) من سيارات الدفع الرباعي في أواخر أكتوبر عقب توقف دام لأربعة أشهر.

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