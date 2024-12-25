البنوك تتوسع فى استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفذت البنوك خطط موسعة فى إطار مستهدفات ومعايير الاستدامة خلال العام الماضى، مُرتكزة على محاور عدة أبرزها تقليص استخدام الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسعت البنوك فى تركيب ألواح طاقة شمسية على مبانيها وتحسين البنية التحتية لفروعها لتتوافق مع معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الخضراء.
وبلغت محفظة التمويل المستدام والمسئولية المجتمعية فى بنك قطر الوطنى مصر نحو 13 مليار جنيه، تتضمن مشروعات زراعية، وبرامج إعادة استخدام المياه ومعالجتها، وكفاءة الطاقة، وإعادة التدوير، والحد من التلوث، والطاقة المتجددة، كما أدخل البنك السيارات الكهربائية ضمن مبادرة السيارات الخضراء، ومنح قروض للسيارات الكهربائية مزدوجة الوقود، لتقليل البصمة الكربونية.
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وأطلق البنك محطات طاقة شمسية أسهمت في خفض استهلاك الطاقة، ليصل الوفر فى الطاقة 22% خلال الفترة 2021 و2023.
وطبق مفهوم“اللاورقية” خلال العام الماضى، للتحول وإتمام عمليات خالية من الأوراق، باستخدام المسح الذكي QR للمواد والحسابات التسويقية، فضلًا عن البيانات الإلكترونية، لتوفير الموارد والحد من بصمتها البيئية، ضمن خطته للتحول الأخضر.
وخصص البنك جزء من محفظة القروض لتمويل مبادرات إدارة الموارد الطبيعية والحية والأراضى، لتشمل مشروعات الزراعة العضوية المعتمدة، للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه، ووجه البنك تمويلات أخرى لتعزيز كفاءة الطاقة، مثل تمويل أنظمة التدفئة والتبريد المركزية، ومرافق إدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتخفيف آثار تغير المناخ.
ودعم البنك مشروعات أخرى تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة، من خلال مبادرات إدارة النفايات وإعادة تدويرها، للحد من التلوث وتعزيز بيئة أنظف وأكثر صحة.
وتراجع استهلاك الطاقة حتى 139.440 جيجا جول خلال 2023، بدلًا من 147.436 جيجا جول خلال 2022 ونحو 155.402 جيجا جول خلال عام 2021.
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قلص بنك قطر الوطنى مصر الاعتماد على الورق، وحسن إدارة النفايات والمستندات والأوراق الممزقة، وتوجيهها إلى مراكز إعادة التدوير، ورغم ذلك ارتفع إجمالي النفايات المنتجة إلى نحو 519.3 ألف كيلوجرام خلال 2023، مقابل نحو 500 ألف كيلو جرام خلال 2022.
ولترشيد استهلاك المياه خلال 2023، استخدم البنك صنابير مياه ذات ضغط منخفض في بعض المباني التابعة، ولكن إجمالى كمية المياه المُستهلكة ارتفع إلى نحو 340.1 ألف متر مكعب خلال العام الماضى مقابل 295.3 ألف متر مكعب خلال 2022.
واعتمد البنك التجارى الدولى معايير الإبلاغ المتعلقة بالمناخ TCFD، ويسعى لدمج مخاطر المناخ فى جميع أعماله. وأصدر أول تقرير له وفقًا لهذه المعايير في عام 2023، ويركز حاليًا على تعزيز قدرته على تقييم وقياس هذه المخاطر بشكل أفضل.
وتعنى TCFD فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى توحيد طريقة إفصاح الشركات والمؤسسات عن المخاطر والفرص المالية المرتبطة بتغير المناخ، ويُطلب من الشركات المُتبعة لتوصياتها، توضيح تأثير تغير المناخ على أعمالها وماليتها، سواء بشكل إيجابى أو سلبى، ما يساعد المستثمرين والمقرضين وأصحاب المصلحة الآخرين على فهم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ التى تواجهها هذه الشركات.
مول البنك مشروعين للبناء الأخضر بنحو 6.1% من إجمالى قروض العقارات التجارية والسكنية القائمة في عام 2022، ويساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة والمياه.
ووافق فريق عمل السندات الخضراء في البنك على قروض بقيمة إجمالية بقيمة 121 مليون دولار، ووقع البنك قرضًا ائتمانيًا بنحو 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المناخ من أجل تنفيذ مشروعات البناء الأخضر.
وأنشأ البنك أول حديقة أعمال معتمدة بمعايير EDGE فى مصر بمنطقة شرق القاهرة التجارية الجديدة، ضمن برامج سندات التجارى الدولى الخضراء واستدامة القطاعات، بالتعاون مع شركة سوديك، ونجحت تلك الخطوة فى خفض استهلاك الطاقة 40% والمياه 33%.
وأظهرت نتائج الأثر الكربونى للبنك، تراجع الانبعاثات المطلقة للنطاق 1 و2 بنحو 13% فى 2023، بينما سجلت تراجعًا 21% فى 2022.
وانخفضت الانبعاثات المطلقة للنطاق 3 نحو 304% بينما انخفضت 217% فى 2022، كما انخفضت كثافة الانبعاثات بنسبة 41% في عام 2023، ونحو 43% فى 2022.
وقام البنك بتركيب ألواح شمسية على أسطح مبنيين لتقليل استهلاك الكهرباء خلال العام الماضى، وبلغ استخدام البنك الطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو 473.6 ميجاوات خلال 2023.
كما استخدم تقنية التحكم فى التبريد فى 5 مبانى، لضبط التبريد تلقائيًا بناءً على مستوى الإشغال، لتوفير الطاقة وخفض الاستهلاك.
واعتمد البنك في الإضاءة على مصابيح“ليد” موفرة للطاقة، فى 102 مبنى، واستخدم مستشعرات حركة فى 6 مباني، لتحسين استهلاك الطاقة، كما وضع جداول منتظمة لإغلاق الكهرباء يوميًا في المباني الإدارية، وإطفاء أنظمة التكييف المركزى خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية للحفاظ على الطاقة.
واعتمد البنك العربى الأفريقى عدة تدابير للحفاظ على المياه، من خلال تركيب مرشحات ذات ضغط منخفض على جميع الصنابير، وتركيب صنابير مياه تعمل بمستشعرات حركة في مبنيين للحد من الإهدار، وبلغ إجمالى استهلاك المياه فى مكاتب وفروع البنك نحو 125.7 ألف متر مكعب خلال العام الماضى.
وفيما يخص إدراة النفايات، تم جمعها ومن ثم فصلها في منشآت أخرى خارج مقرات أو فروع البنك لإعادة التدوير والاستخدام.
وافتتح البنك فرعين جديدين خلال العام الماضى، يتميزان بالكفاءة الذكية في استهلاك الطاقة، فضلا عن تحديث البنية التحتية للفروع الحالية، واستبدال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف فى 15 فرعًا، وتركيب وحدات طاقة غير منقطعة إضافية لتغطية أنظمة الأمن.
“كريدى أجريكول” يُحسن بنيته التحتية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء
وذكر تقرير الاستدامة الخاص بالعام الماضى لبنك كريدى أجريكول، أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية تلبى ما يتراوح بين 30 إلى 45% من احتياجات الطاقة السنوية للفروع، وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية بالمقر الرئيسى 261 ألف كيلووات بالساعة، وفى فرع السادس من أكتوبر 34.7 ألف كيلووات بالساعة.
وأشار إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة النطاق نحو 15% خلال العام الماضى، وكذلك النطاق 2 بنحو 20% مقارنة بمستويات 2019.
وتراجع استهلاك المياه 20% إلى 45.7 ألف متر مكعب، واستهلاك الطاقة 21% ليصل إلى 11.9 مليون كيلووات فى الساعة مقارنة بعام 2019.
وساهمت الألواح الشمسية التى نفذها بنك مصر فى ناديه الاجتماعى خلال 2023، فى توليد 37 ألف كيلووات بالساعة، ما خفض فواتير الكهرباء الشهرية 20%، ويستهدف البنك التوسع فى استخدام الألواح الشمسية.
وأدى استخدام البنك لأنظمة تكييف الهواء بتقنية متغيرة لحجم المبرد فى 375 فرعًا، لتوفير 22% من استهلاك الكهرباء لكل فرع.
ولتقليل استخدام المياه 95%، ركب بنك مصر أنظمة لإطفاء حريق برذاذ الماء فى 29 فرعًا، وبلغ إجمالى استهلاك المياه نحو 2.5 مليون متر مكعب خلال 2023.
وبلغت انبعاثات غازات الدفيئة من استهلاك المياه نحو 879 طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
واستبدل البنك مصابيح الإضاءة التقليدية بأخرى“ليد” في 690 فرعًا، و92 مقرا مركزيا خلال العام الماضى، وفعل نظام تحكم في الإضاءة يعمل على إشغال المنطقة العملية عبر أجهزة الاستشعار، ما وفر 10% من استهلاك الطاقة فى 35 فرعًا و32 مقرا مركزيا.
وأعاد مصرف أبوظبى الإسلامى مصر 26 طن من الورق بشكل مدروس، وأدى التخلص المستدام من هذه النفايات إلى توليد انبعاثات غير مباشرة بلغت 0.56 طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.
واستهلك المصرف نحو 12 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء، بانبعاثات غير مباشرة تقدر بنحو 5.5 ألف طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، بنحو 48% من إجمالى الانبعاثات خلال العام.
وانخفضت كثافة الانبعاثات 18.9% خلال 2023، لتبلغ نحو 2.3 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون للنطاقين الأول والثانى.
فيما تمكن المصرف من خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 نحو 6.4%، ما يمثل 15% من الهدف الإجمالى لخفض الانبعاثات.
واعتمد البنك ممارسات بيئية خضراء فى فروعه الجديدة، مثل إعادة تدوير معظم المواد المستخدمة في تلك الفروع، وبناء الفروع باستخدام مواد عازلة للصوت وزجاج عاكس، واستخدام أنظمة تكييف هواء وأساليب إضاءة فعّالة تقلل من استهلاك الطاقة، لتعزيز الاستدامة والمساهمة في التوعية بالبيئة من خلال التطبيق العملى.
وذكر تقرير الاستدامة لبنك“أبوظبي الأول – مصر” لعام 2023، أنه يستهدف تقليل بصمته التشغيلية لتصل إلى الصفر، من خلال خفض انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة وإنتاج المياه والنفايات، بالإضافة إلى تقديم منتجات مالية مثل السندات الخضراء أو القروض الخضراء، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وخلال العام الماضى، استهلك البنك نحو 323.7 ألف متر مكعب مياه، وجمع البنك نحو 43.9 ألف طن من النفايات الموجهة لإعادة التدوير.
ووجه البنك الزراعى المصرى نحو 80% من إجمالى محفظته الائتمانية للقطاع الزراعى والقطاعات ذات الصلة، ما يعزز من الاستدامة البيئية.
وبلغ إجمالي استهلاك البنك من الطاقة نحو 11.9 ألف ميجاوات ساعة، موزعة على مشتريات المياه المبردة بنحو 8.7 ألف ميجاوات ساعة، والديزل بنحو 40 ميجاوات ساعة، وبنزين 92 بنحو 1.8 ألف ميجاوات ساعة، وبنزين 95 بنحو 1.3 ألف ميجاوات ساعة.
وبلغ إجمالي استهلاك البنك للمياه من شبكة البلدية نحو 308 ألاف متر مكعب، واشترى البنك نحو 38.3 ألف كجم من الورق، و2.7 ألف خرطوشة حبر، وبلغت النفايات غير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير نحو 116.6 ألف طن، والورق الممزق نحو 22.6 ألف كيلو.
“المصرى الخليجى” يعتمد ممارسات لإعادة تدوير المستهلكات
وبلغ إجمالي انبعاثات البصمة الكربونية للبنك المصري الخليجي، حوالي 206.4 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومثلت الانبعاثات المباشرة لنطاق 1 نحو 69% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، بنحو 142.5 ألف طن مترى من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وفقًا لتقرير البصمة الكربونية الأخير.
واعتمد البنك ممارسات بيئية خضراء فى فروعه الجديدة، مثل إعادة تدوير معظم المواد المستخدمة في تلك الفروع، وبناء الفروع باستخدام مواد عازلة للصوت وزجاج عاكس، واستخدام أنظمة تكييف هواء وأساليب إضاءة فعّالة تقلل من استهلاك الطاقة، لتعزيز الاستدامة والمساهمة في التوعية بالبيئة من خلال التطبيق العملى.
وأطلق البنك بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية، هاكاثون التكنولوجيا المالية الخضراء، لتزويد المشاركين بالأدوات والمساحة اللازمة لمواجهة تحدى تغير المناخ، باستخدام حلول تكنولوجيا المالية أو الحلول المدعومة بالتكنولوجيا المالية.
بنك نكست يُخصص قروضًا لتركيب الألواح الشمسية وتمويل السيارات الكهربائية
وأتاح بنك نكست قرض السيارة الكهربائية، وآخر لتمويل تركيب الألواح الشمسية للعملاء، بنفس معايير القروض الشخصية، لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء المباشرة لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات.
وقام البنك بتركيب أجهزة استشعار الحركة، لتوفير استهلاك الطاقة بما يتراوح بين 45 إلى 50% مقارنة بالطرق التقليدية، وتم استبدال جميع المصابيح الفلورية فى المقر الرئيسى بمصابيح“ليد”، وتم تركيب زجاج مزدوج معتم معبأ بغاز الأرجون لتقليل انتقال الحرارة والأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يُزيد من كفاءة أنظمة التكييف والتهوية ويقلل الحمل 19.5%.
واستبدل البنك تقنية التكييف بالفريون إلى التكييف بواسطة المياه الباردة“شيلر” في الطوابق العاشرة والحادية عشرة وفروع القاهرة لتقليل استهلاك الكهرباء، وتركيب ألواح شمسية على 50% من مساحات الأسقف، لتلبية 3% من حمل المبنى ونظام تسخين شمسي، وتقليص استهلاك الكهرباء بما يتراوح بين 60 و70%.
واستخدم البنك أنظمة الإغلاق التلقائي خلال 30 ثانية فى جميع صنابير المياه، وركب فلاتر لتقليل الاستهلاك بما يتراوح بين 45 و50%.
وخفض البنك استهلاك الورق بنحو 14% خلال 2022، ووجه الأوراق الممزقة لإعادة تدويرها، وبلغ إجمالى النفايات المجمعة نحو 12 طن خلال 2022.
“فيصل الإسلامى”: تفعيل نظام للتخلص من النفايات الإلكترونية بشكل علمى
يعمل بنك فيصل الإسلامى مصر حاليًا على فصل النفايات وإنشاء نظام لإدارة النفايات بشكل فعال، وينتج البنك عدة أنواع من النفايات، مثل النفايات المكتبية والورق الممزق والنفايات الإلكترونية.
ولإدارة النفايات الإلكترونية بشكل فعال، أسس البنك عملية منظمة للأجهزة الإلكترونية ذات العمر الافتراضى المنتهى، من خلال جمعها بعناية وإرسالها إلى المخازن المخصصة تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على حالة كل جهاز على حدة.
وبلغت المنح والتسهيلات الائتمانية المُخصصة للأغراض البيئية خلال العام الماضى نحو 58.7 مليون جنيه، لدعم المشروعات المتنوعة مثل كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والقطاعات البيئية الأخرى المستدامة.
وشملت تلك التسهيلات نحو 56.6 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروع مياه، ونحو 2.1 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين لكفاءة الطاقة.
ووصلت محفظة القروض البيئية والاجتماعية إلى 198.4 مليون جنيه، من إجمالى محفظة قيمتها 15.8 مليار جنيه.
وخفض البنك استهلاك للطاقة بنحو 7% على أساس سنوى، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 11.2 ألف ميجاوات ساعة بنهاية العام الماضى.
وبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء نحو 10.2 ألف ميجاوات ساعة خلال 2023، بدلًأ من 10.9 ألف ميجاوات ساعة خلال 2022.
وخلال العام الماضى، نجح البنك فى خفض استهلاك البنزين إلى 613 ميجاوات ساعة بدلًا من 840 ميجاوات ساعة خلال 2022، بينما ارتفع استهلاك الديزل إلى 398 ميجاوات ساعة بدلأ من 313 ميجاوات ساعة، وبلغ إجمالي إنتاج النفايات الصلبة خلال 2023 نحو 106 أطنان.
وقدم بنك فيصل الإسلامي -مصر، جلسات تدريبية حول منتجات الطاقة الشمسية، وأخرى حول لوائح المنتجات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لإجمالي 267 موظفًا في مختلف الفروع.
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