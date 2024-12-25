البنوك تتوسع فى استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت البنوك خطط موسعة فى إطار مستهدفات ومعايير الاستدامة خلال العام الماضى، مُرتكزة على محاور عدة أبرزها تقليص استخدام الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسعت البنوك فى تركيب ألواح طاقة شمسية على مبانيها وتحسين البنية التحتية لفروعها لتتوافق مع معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الخضراء.

وبلغت محفظة التمويل المستدام والمسئولية المجتمعية فى بنك قطر الوطنى مصر نحو 13 مليار جنيه، تتضمن مشروعات زراعية، وبرامج إعادة استخدام المياه ومعالجتها، وكفاءة الطاقة، وإعادة التدوير، والحد من التلوث، والطاقة المتجددة، كما أدخل البنك السيارات الكهربائية ضمن مبادرة السيارات الخضراء، ومنح قروض للسيارات الكهربائية مزدوجة الوقود، لتقليل البصمة الكربونية.

موضوعات“فريد”: فرص استثمارية واعدة في قطاعي التأمين وسوق الكربون الطوعي إطلاق أول منصة تبادل لسوق الهيدروجين الأخضر فى مصر اتفاقية بين“قرة إنرجى” و”سولاريز مصر” للتحول للطاقة الخضراء باستثمارات 50 مليون دولار

وأطلق البنك محطات طاقة شمسية أسهمت في خفض استهلاك الطاقة، ليصل الوفر فى الطاقة 22% خلال الفترة 2021 و2023.

وطبق مفهوم“اللاورقية” خلال العام الماضى، للتحول وإتمام عمليات خالية من الأوراق، باستخدام المسح الذكي QR للمواد والحسابات التسويقية، فضلًا عن البيانات الإلكترونية، لتوفير الموارد والحد من بصمتها البيئية، ضمن خطته للتحول الأخضر.

وخصص البنك جزء من محفظة القروض لتمويل مبادرات إدارة الموارد الطبيعية والحية والأراضى، لتشمل مشروعات الزراعة العضوية المعتمدة، للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه، ووجه البنك تمويلات أخرى لتعزيز كفاءة الطاقة، مثل تمويل أنظمة التدفئة والتبريد المركزية، ومرافق إدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتخفيف آثار تغير المناخ.

ودعم البنك مشروعات أخرى تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة، من خلال مبادرات إدارة النفايات وإعادة تدويرها، للحد من التلوث وتعزيز بيئة أنظف وأكثر صحة.

وتراجع استهلاك الطاقة حتى 139.440 جيجا جول خلال 2023، بدلًا من 147.436 جيجا جول خلال 2022 ونحو 155.402 جيجا جول خلال عام 2021.

قلص بنك قطر الوطنى مصر الاعتماد على الورق، وحسن إدارة النفايات والمستندات والأوراق الممزقة، وتوجيهها إلى مراكز إعادة التدوير، ورغم ذلك ارتفع إجمالي النفايات المنتجة إلى نحو 519.3 ألف كيلوجرام خلال 2023، مقابل نحو 500 ألف كيلو جرام خلال 2022.

ولترشيد استهلاك المياه خلال 2023، استخدم البنك صنابير مياه ذات ضغط منخفض في بعض المباني التابعة، ولكن إجمالى كمية المياه المُستهلكة ارتفع إلى نحو 340.1 ألف متر مكعب خلال العام الماضى مقابل 295.3 ألف متر مكعب خلال 2022.

واعتمد البنك التجارى الدولى معايير الإبلاغ المتعلقة بالمناخ TCFD، ويسعى لدمج مخاطر المناخ فى جميع أعماله. وأصدر أول تقرير له وفقًا لهذه المعايير في عام 2023، ويركز حاليًا على تعزيز قدرته على تقييم وقياس هذه المخاطر بشكل أفضل.

وتعنى TCFD فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى توحيد طريقة إفصاح الشركات والمؤسسات عن المخاطر والفرص المالية المرتبطة بتغير المناخ، ويُطلب من الشركات المُتبعة لتوصياتها، توضيح تأثير تغير المناخ على أعمالها وماليتها، سواء بشكل إيجابى أو سلبى، ما يساعد المستثمرين والمقرضين وأصحاب المصلحة الآخرين على فهم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ التى تواجهها هذه الشركات.

مول البنك مشروعين للبناء الأخضر بنحو 6.1% من إجمالى قروض العقارات التجارية والسكنية القائمة في عام 2022، ويساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة والمياه.

ووافق فريق عمل السندات الخضراء في البنك على قروض بقيمة إجمالية بقيمة 121 مليون دولار، ووقع البنك قرضًا ائتمانيًا بنحو 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المناخ من أجل تنفيذ مشروعات البناء الأخضر.

وأنشأ البنك أول حديقة أعمال معتمدة بمعايير EDGE فى مصر بمنطقة شرق القاهرة التجارية الجديدة، ضمن برامج سندات التجارى الدولى الخضراء واستدامة القطاعات، بالتعاون مع شركة سوديك، ونجحت تلك الخطوة فى خفض استهلاك الطاقة 40% والمياه 33%.

وأظهرت نتائج الأثر الكربونى للبنك، تراجع الانبعاثات المطلقة للنطاق 1 و2 بنحو 13% فى 2023، بينما سجلت تراجعًا 21% فى 2022.

وانخفضت الانبعاثات المطلقة للنطاق 3 نحو 304% بينما انخفضت 217% فى 2022، كما انخفضت كثافة الانبعاثات بنسبة 41% في عام 2023، ونحو 43% فى 2022.

وقام البنك بتركيب ألواح شمسية على أسطح مبنيين لتقليل استهلاك الكهرباء خلال العام الماضى، وبلغ استخدام البنك الطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو 473.6 ميجاوات خلال 2023.

كما استخدم تقنية التحكم فى التبريد فى 5 مبانى، لضبط التبريد تلقائيًا بناءً على مستوى الإشغال، لتوفير الطاقة وخفض الاستهلاك.

واعتمد البنك في الإضاءة على مصابيح“ليد” موفرة للطاقة، فى 102 مبنى، واستخدم مستشعرات حركة فى 6 مباني، لتحسين استهلاك الطاقة، كما وضع جداول منتظمة لإغلاق الكهرباء يوميًا في المباني الإدارية، وإطفاء أنظمة التكييف المركزى خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية للحفاظ على الطاقة.

واعتمد البنك العربى الأفريقى عدة تدابير للحفاظ على المياه، من خلال تركيب مرشحات ذات ضغط منخفض على جميع الصنابير، وتركيب صنابير مياه تعمل بمستشعرات حركة في مبنيين للحد من الإهدار، وبلغ إجمالى استهلاك المياه فى مكاتب وفروع البنك نحو 125.7 ألف متر مكعب خلال العام الماضى.

وفيما يخص إدراة النفايات، تم جمعها ومن ثم فصلها في منشآت أخرى خارج مقرات أو فروع البنك لإعادة التدوير والاستخدام.

وافتتح البنك فرعين جديدين خلال العام الماضى، يتميزان بالكفاءة الذكية في استهلاك الطاقة، فضلا عن تحديث البنية التحتية للفروع الحالية، واستبدال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف فى 15 فرعًا، وتركيب وحدات طاقة غير منقطعة إضافية لتغطية أنظمة الأمن.

وذكر تقرير الاستدامة الخاص بالعام الماضى لبنك كريدى أجريكول، أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية تلبى ما يتراوح بين 30 إلى 45% من احتياجات الطاقة السنوية للفروع، وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية بالمقر الرئيسى 261 ألف كيلووات بالساعة، وفى فرع السادس من أكتوبر 34.7 ألف كيلووات بالساعة.

وأشار إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة النطاق نحو 15% خلال العام الماضى، وكذلك النطاق 2 بنحو 20% مقارنة بمستويات 2019.

وتراجع استهلاك المياه 20% إلى 45.7 ألف متر مكعب، واستهلاك الطاقة 21% ليصل إلى 11.9 مليون كيلووات فى الساعة مقارنة بعام 2019.

وساهمت الألواح الشمسية التى نفذها بنك مصر فى ناديه الاجتماعى خلال 2023، فى توليد 37 ألف كيلووات بالساعة، ما خفض فواتير الكهرباء الشهرية 20%، ويستهدف البنك التوسع فى استخدام الألواح الشمسية.

وأدى استخدام البنك لأنظمة تكييف الهواء بتقنية متغيرة لحجم المبرد فى 375 فرعًا، لتوفير 22% من استهلاك الكهرباء لكل فرع.

ولتقليل استخدام المياه 95%، ركب بنك مصر أنظمة لإطفاء حريق برذاذ الماء فى 29 فرعًا، وبلغ إجمالى استهلاك المياه نحو 2.5 مليون متر مكعب خلال 2023.

وبلغت انبعاثات غازات الدفيئة من استهلاك المياه نحو 879 طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

واستبدل البنك مصابيح الإضاءة التقليدية بأخرى“ليد” في 690 فرعًا، و92 مقرا مركزيا خلال العام الماضى، وفعل نظام تحكم في الإضاءة يعمل على إشغال المنطقة العملية عبر أجهزة الاستشعار، ما وفر 10% من استهلاك الطاقة فى 35 فرعًا و32 مقرا مركزيا.

وأعاد مصرف أبوظبى الإسلامى مصر 26 طن من الورق بشكل مدروس، وأدى التخلص المستدام من هذه النفايات إلى توليد انبعاثات غير مباشرة بلغت 0.56 طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.

واستهلك المصرف نحو 12 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء، بانبعاثات غير مباشرة تقدر بنحو 5.5 ألف طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، بنحو 48% من إجمالى الانبعاثات خلال العام.

وانخفضت كثافة الانبعاثات 18.9% خلال 2023، لتبلغ نحو 2.3 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون للنطاقين الأول والثانى.

فيما تمكن المصرف من خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 نحو 6.4%، ما يمثل 15% من الهدف الإجمالى لخفض الانبعاثات.

واعتمد البنك ممارسات بيئية خضراء فى فروعه الجديدة، مثل إعادة تدوير معظم المواد المستخدمة في تلك الفروع، وبناء الفروع باستخدام مواد عازلة للصوت وزجاج عاكس، واستخدام أنظمة تكييف هواء وأساليب إضاءة فعّالة تقلل من استهلاك الطاقة، لتعزيز الاستدامة والمساهمة في التوعية بالبيئة من خلال التطبيق العملى.

وذكر تقرير الاستدامة لبنك“أبوظبي الأول – مصر” لعام 2023، أنه يستهدف تقليل بصمته التشغيلية لتصل إلى الصفر، من خلال خفض انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة وإنتاج المياه والنفايات، بالإضافة إلى تقديم منتجات مالية مثل السندات الخضراء أو القروض الخضراء، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال العام الماضى، استهلك البنك نحو 323.7 ألف متر مكعب مياه، وجمع البنك نحو 43.9 ألف طن من النفايات الموجهة لإعادة التدوير.

ووجه البنك الزراعى المصرى نحو 80% من إجمالى محفظته الائتمانية للقطاع الزراعى والقطاعات ذات الصلة، ما يعزز من الاستدامة البيئية.

وبلغ إجمالي استهلاك البنك من الطاقة نحو 11.9 ألف ميجاوات ساعة، موزعة على مشتريات المياه المبردة بنحو 8.7 ألف ميجاوات ساعة، والديزل بنحو 40 ميجاوات ساعة، وبنزين 92 بنحو 1.8 ألف ميجاوات ساعة، وبنزين 95 بنحو 1.3 ألف ميجاوات ساعة.

وبلغ إجمالي استهلاك البنك للمياه من شبكة البلدية نحو 308 ألاف متر مكعب، واشترى البنك نحو 38.3 ألف كجم من الورق، و2.7 ألف خرطوشة حبر، وبلغت النفايات غير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير نحو 116.6 ألف طن، والورق الممزق نحو 22.6 ألف كيلو.

وبلغ إجمالي انبعاثات البصمة الكربونية للبنك المصري الخليجي، حوالي 206.4 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومثلت الانبعاثات المباشرة لنطاق 1 نحو 69% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، بنحو 142.5 ألف طن مترى من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وفقًا لتقرير البصمة الكربونية الأخير.

واعتمد البنك ممارسات بيئية خضراء فى فروعه الجديدة، مثل إعادة تدوير معظم المواد المستخدمة في تلك الفروع، وبناء الفروع باستخدام مواد عازلة للصوت وزجاج عاكس، واستخدام أنظمة تكييف هواء وأساليب إضاءة فعّالة تقلل من استهلاك الطاقة، لتعزيز الاستدامة والمساهمة في التوعية بالبيئة من خلال التطبيق العملى.

وأطلق البنك بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية، هاكاثون التكنولوجيا المالية الخضراء، لتزويد المشاركين بالأدوات والمساحة اللازمة لمواجهة تحدى تغير المناخ، باستخدام حلول تكنولوجيا المالية أو الحلول المدعومة بالتكنولوجيا المالية.

وأتاح بنك نكست قرض السيارة الكهربائية، وآخر لتمويل تركيب الألواح الشمسية للعملاء، بنفس معايير القروض الشخصية، لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء المباشرة لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات.

وقام البنك بتركيب أجهزة استشعار الحركة، لتوفير استهلاك الطاقة بما يتراوح بين 45 إلى 50% مقارنة بالطرق التقليدية، وتم استبدال جميع المصابيح الفلورية فى المقر الرئيسى بمصابيح“ليد”، وتم تركيب زجاج مزدوج معتم معبأ بغاز الأرجون لتقليل انتقال الحرارة والأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يُزيد من كفاءة أنظمة التكييف والتهوية ويقلل الحمل 19.5%.

واستبدل البنك تقنية التكييف بالفريون إلى التكييف بواسطة المياه الباردة“شيلر” في الطوابق العاشرة والحادية عشرة وفروع القاهرة لتقليل استهلاك الكهرباء، وتركيب ألواح شمسية على 50% من مساحات الأسقف، لتلبية 3% من حمل المبنى ونظام تسخين شمسي، وتقليص استهلاك الكهرباء بما يتراوح بين 60 و70%.

واستخدم البنك أنظمة الإغلاق التلقائي خلال 30 ثانية فى جميع صنابير المياه، وركب فلاتر لتقليل الاستهلاك بما يتراوح بين 45 و50%.

وخفض البنك استهلاك الورق بنحو 14% خلال 2022، ووجه الأوراق الممزقة لإعادة تدويرها، وبلغ إجمالى النفايات المجمعة نحو 12 طن خلال 2022.

يعمل بنك فيصل الإسلامى مصر حاليًا على فصل النفايات وإنشاء نظام لإدارة النفايات بشكل فعال، وينتج البنك عدة أنواع من النفايات، مثل النفايات المكتبية والورق الممزق والنفايات الإلكترونية.

ولإدارة النفايات الإلكترونية بشكل فعال، أسس البنك عملية منظمة للأجهزة الإلكترونية ذات العمر الافتراضى المنتهى، من خلال جمعها بعناية وإرسالها إلى المخازن المخصصة تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على حالة كل جهاز على حدة.

وبلغت المنح والتسهيلات الائتمانية المُخصصة للأغراض البيئية خلال العام الماضى نحو 58.7 مليون جنيه، لدعم المشروعات المتنوعة مثل كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والقطاعات البيئية الأخرى المستدامة.

وشملت تلك التسهيلات نحو 56.6 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروع مياه، ونحو 2.1 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين لكفاءة الطاقة.

ووصلت محفظة القروض البيئية والاجتماعية إلى 198.4 مليون جنيه، من إجمالى محفظة قيمتها 15.8 مليار جنيه.

وخفض البنك استهلاك للطاقة بنحو 7% على أساس سنوى، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 11.2 ألف ميجاوات ساعة بنهاية العام الماضى.

وبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء نحو 10.2 ألف ميجاوات ساعة خلال 2023، بدلًأ من 10.9 ألف ميجاوات ساعة خلال 2022.

وخلال العام الماضى، نجح البنك فى خفض استهلاك البنزين إلى 613 ميجاوات ساعة بدلًا من 840 ميجاوات ساعة خلال 2022، بينما ارتفع استهلاك الديزل إلى 398 ميجاوات ساعة بدلأ من 313 ميجاوات ساعة، وبلغ إجمالي إنتاج النفايات الصلبة خلال 2023 نحو 106 أطنان.

وقدم بنك فيصل الإسلامي -مصر، جلسات تدريبية حول منتجات الطاقة الشمسية، وأخرى حول لوائح المنتجات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لإجمالي 267 موظفًا في مختلف الفروع.