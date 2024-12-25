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اليابان تخطط لموازنة قياسية تبلغ 730 مليار دولار للعام المالي المقبل جريدة البورصة

12/25/2024 4:20:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة جيجي للأنباء اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل .

ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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وفي سبتمبر أيلول الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيدا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدا.

وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في أبريل نيسان من 1.9% في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.

المصدر:

MENAFN25122024000202011048ID1109029168

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