الصين تبقي على سعر الفائدة دون تغيير مع توقعات بخفضها في 2025 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، بينما تسعى للحفاظ على خياراتها مفتوحة استعداداً لاحتمال تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أنه أبقى سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، بعد أن خفضه آخر مرة في سبتمبر بمقدار 30 نقطة أساس.

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في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، وعد صناع السياسة باتباع سياسة نقدية“معتدلة التيسير” لأول مرة منذ حوالي 14 عاماً، بموازاة اعتماد أدوات مالية“أكثر نشاطاً” لدعم الاقتصاد، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حوافز ملموسة، بما يعكس مرحلة الترقب قبل تنفيذ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

مع ذلك، زادت التوقعات في الأسواق بشأن تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة العام المقبل، ما دفع عوائد السندات السيادية الصينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

كما أعلن البنك المركزي، يوم الأربعاء، عن طرح ديون بقيمة 300 مليار يوان (41 مليار دولار) عبر أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات بقيمة 1.45 تريليون يوان في ديسمبر. ويُعدُّ هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يسحب فيه البنك المركزي السيولة باستخدام هذه الأداة.

من المتوقع أن يعوّض البنك المركزي نقص السيولة عبر أدوات أخرى، حيث ضخ الشهر الماضي صافي تريليون يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، وشراء السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على أداة الإقراض متوسط الأجل والتركيز على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كركيزة للسياسة النقدية.

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