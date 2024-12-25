سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن مع تفاقم مخاوف أزمة العقارات في الصين جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر خام الحديد إلى ما دون 100 دولار للطن مع تقييم السوق لآفاق قطاع العقارات في الصين، والمتوقع أن يتدهور بشدة.

يتوقع محللون اقتصاديون أن تواصل أسعار المساكن والمبيعات في الصين الانخفاض خلال العام المقبل، رغم أن التراجع قد يكون أبطأ مما كان عليه في 2024. انخفض سعر خام الحديد، وهو عنصر أساسي لصناعة الصلب، بنحو الثلث هذا العام ويُعد من بين أسوأ السلع الأساسية أداءً في العالم.

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ارتفع سعر خام الحديد في وقت سابق من هذا الشهر وسط تفاؤل بأن تعهدات القيادة العليا في الصين من شأنها أن تعزز الاقتصاد وسوق العقارات، لكن المعنويات سرعان ما تدهورت.

توقع معهد التخطيط والبحوث لصناعة المعادن في الصين، المدعوم من الدولة، أن ينخفض ​​الطلب على الصلب في البلاد 4.4% هذا العام و1.5% في 2025، حسب التقديرات الصادرة يوم الجمعة.

انخفضت أسعار العقود المستقبلية في سنغافورة إلى أدنى مستوى لها عند 99.90 دولار للطن قبل تعويض بعض الخسائر، وهبطت بنسبة 0.6% عند 100.65 دولار للطن في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. في حين سجل سعر خام الحديد في بورصة داليان والصلب في بورصة شنغهاي ارتفاعاً طفيفاً.

ارتفعت أسعار المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن بوجه عام، إذ صعد سعر النحاس 0.3% إلى 8,941 دولاراً للطن، وقفز سعر النيكل 0.7%، في حين زاد سعر الزنك 0.9%.

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