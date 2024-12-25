سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن مع تفاقم مخاوف أزمة العقارات في الصين جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر خام الحديد إلى ما دون 100 دولار للطن مع تقييم السوق لآفاق قطاع العقارات في الصين، والمتوقع أن يتدهور بشدة.
يتوقع محللون اقتصاديون أن تواصل أسعار المساكن والمبيعات في الصين الانخفاض خلال العام المقبل، رغم أن التراجع قد يكون أبطأ مما كان عليه في 2024. انخفض سعر خام الحديد، وهو عنصر أساسي لصناعة الصلب، بنحو الثلث هذا العام ويُعد من بين أسوأ السلع الأساسية أداءً في العالم.
موضوعات متعلقة
المملكة القابضة السعودية تضخ 400 مليون دولار إضافية في“xAI” التابعة لماسك
الصين تستثمر 278 مليار دولار في الصناعات الناشئة خلال 11 شهرًا
النفط يستمر بالضغط على فائض الميزان التجاري السعودي
ارتفع سعر خام الحديد في وقت سابق من هذا الشهر وسط تفاؤل بأن تعهدات القيادة العليا في الصين من شأنها أن تعزز الاقتصاد وسوق العقارات، لكن المعنويات سرعان ما تدهورت.
توقع معهد التخطيط والبحوث لصناعة المعادن في الصين، المدعوم من الدولة، أن ينخفض الطلب على الصلب في البلاد 4.4% هذا العام و1.5% في 2025، حسب التقديرات الصادرة يوم الجمعة.
انخفضت أسعار العقود المستقبلية في سنغافورة إلى أدنى مستوى لها عند 99.90 دولار للطن قبل تعويض بعض الخسائر، وهبطت بنسبة 0.6% عند 100.65 دولار للطن في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. في حين سجل سعر خام الحديد في بورصة داليان والصلب في بورصة شنغهاي ارتفاعاً طفيفاً.
ارتفعت أسعار المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن بوجه عام، إذ صعد سعر النحاس 0.3% إلى 8,941 دولاراً للطن، وقفز سعر النيكل 0.7%، في حين زاد سعر الزنك 0.9%.
المصدر:
MENAFN25122024000202011048ID1109029166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.