إصابتان واعتقال أربعة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب مواطنان، فجر اليوم الأربعاء، واعتقل أربعة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء مدينة نابلس من عدة محاور وداهمت إحدى البنايات السكنية في حي رفيديا، وعددا من المنازل في الجبل الشمالي، وقاموا بتفتيشهم والعبث بمحتوياتهم، واعتقلت منها ثلاثة شبان وهم: محمود مرعي، وفادي مرعي، وسائد مرعي.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال لمحيط منطقة الأكاديمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بالرصاص في منطقة الفخذ، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت بأن عددا من الآليات العسكرية الاحتلالية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وشرعت الجرافة بأعمال تخريب للشوارع والبنية التحتية في شارع السوق، داخل المخيم.
وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل، وقاموا بتفتيشه، وعاثوا بعد خرابا واعتقلوا منه الشاب محمود أبو مسلم (19 عاما).
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