إصابتان واعتقال أربعة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أصيب مواطنان، فجر اليوم الأربعاء، واعتقل أربعة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء مدينة نابلس من عدة محاور وداهمت إحدى البنايات السكنية في حي رفيديا، وعددا من المنازل في الجبل الشمالي، وقاموا بتفتيشهم والعبث بمحتوياتهم، واعتقلت منها ثلاثة شبان وهم: محمود مرعي، وفادي مرعي، وسائد مرعي.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال لمحيط منطقة الأكاديمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بالرصاص في منطقة الفخذ، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت بأن عددا من الآليات العسكرية الاحتلالية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وشرعت الجرافة بأعمال تخريب للشوارع والبنية التحتية في شارع السوق، داخل المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل، وقاموا بتفتيشه، وعاثوا بعد خرابا واعتقلوا منه الشاب محمود أبو مسلم (19 عاما).