13 شهيدا وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية ، باستشهاد 10 فلسطينيين وعدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق محافظة خان يونس.
كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.
وفا
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