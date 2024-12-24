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الخارجية القطرية تؤكد أن أولوية قطر إنسانية في التعامل مع الأوضاع بسوريا

12/24/2024 11:28:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 12 (كونا) –- أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن أولوية دولة قطر "إنسانية" في التعامل مع الأوضاع بسوريا في الوقت الراهن وتقديم كل ما يلزم لضمان استمرار الاستقرار هناك.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء السوريين مستمر طالما هناك حاجة له منوها بوصول خامس طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري في بيروت أمس الإثنين محملة بأكثر من 33 طنا من المساعدات.
وجدد دعوة دولة قطر إلى ضرورة العمل على رفع العقوبات الدولية عن سوريا بأسرع وقت ممكن حتى لا تكون حاجزا أمام دخول المساعدات بمختلف أشكالها للشعب السوري بحيث يمتد الجسر الجوي القطري إلى مطارات داخل الأراضي السورية ما يسهل من وصول هذه المساعدات.
وبين أنه في إطار الزيارة التي قام بها الوفد القطري برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى العاصمة السورية دمشق الدكتور محمد الخليفي أمس الإثنين فقد جرى مناقشة أبرز الاحتياجات هناك وبحث كيفية مساهمة دولة قطر في تحقيق هذه الاحتياجات بشكل مباشر مؤكدا أن قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السوريين.
وأشار إلى أن الفريق الفني الذي رافق وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى دمشق هدف إلى التعرف على الاحتياجات الفنية لمطار دمشق الدولي وبحث كيفية القيام بدور قطري إيجابي في هذا الإطار لضمان سرعة إعادة تشغيل المطار كمطار دولي. (النهاية)

س س س / ف ا س




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