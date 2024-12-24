الخارجية القطرية تؤكد أن أولوية قطر إنسانية في التعامل مع الأوضاع بسوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 24 – 12 (كونا) –- أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن أولوية دولة قطر "إنسانية" في التعامل مع الأوضاع بسوريا في الوقت الراهن وتقديم كل ما يلزم لضمان استمرار الاستقرار هناك.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء السوريين مستمر طالما هناك حاجة له منوها بوصول خامس طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري في بيروت أمس الإثنين محملة بأكثر من 33 طنا من المساعدات.
وجدد دعوة دولة قطر إلى ضرورة العمل على رفع العقوبات الدولية عن سوريا بأسرع وقت ممكن حتى لا تكون حاجزا أمام دخول المساعدات بمختلف أشكالها للشعب السوري بحيث يمتد الجسر الجوي القطري إلى مطارات داخل الأراضي السورية ما يسهل من وصول هذه المساعدات.
وبين أنه في إطار الزيارة التي قام بها الوفد القطري برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى العاصمة السورية دمشق الدكتور محمد الخليفي أمس الإثنين فقد جرى مناقشة أبرز الاحتياجات هناك وبحث كيفية مساهمة دولة قطر في تحقيق هذه الاحتياجات بشكل مباشر مؤكدا أن قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السوريين.
وأشار إلى أن الفريق الفني الذي رافق وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى دمشق هدف إلى التعرف على الاحتياجات الفنية لمطار دمشق الدولي وبحث كيفية القيام بدور قطري إيجابي في هذا الإطار لضمان سرعة إعادة تشغيل المطار كمطار دولي. (النهاية)
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