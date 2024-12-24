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(خليجي زين 26).. الكويت تفوز على الإمارات (2 - 1) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى

12/24/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لكرة القدم فوزا غاليا على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
بدأ الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بقوة من لاعبي الفريقين ليتمكن لاعب منتخب الإمارات كايو كانيدو من إحراز هدف التقدم بعد خمس دقائق من بدايته إذ استثمر عرضية زميله حارب عبدالله ليحولها رأسية في المرمى.
لم يتأخر رد المنتخب الكويتي كثيرا ليتمكن نجمه محمد دحام من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ16 بعد استخلاصه الكرة من أحد مدافعي المنتخب الإماراتي وينفرد بالمرمى لتسكن الكرة الشباك.
واستمر اللعب في بقية الشوط سجالا بين المنتخبين دون تغيير بالنتيجة.
ودخل المنتخب الإماراتي شوط المباراة الثاني مهاجما ووجه تسديدتين على المرمى أبعدها حارس منتخب الكويت خالد الرشيدي.
واستعاد منتخب الكويت توازنه وشن عدة هجمات أجبرت اللاعب الإماراتي كويدو على ارتكاب خطأ لينال بطاقة حمراء في الدقيقة الـ86.
واستثمر لاعبو الكويت النقص العددي ليتقدم أكثر للهجوم أثمرت عن تسجيل اللاعب معاذ العنزي (أفضل لاعب في المباراة) من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ89 بعد أن خطف الكرة أمام حارس مرمى الإمارات ووضعها في الشباك ناشرا الفرح والبهجة في مدرجات جماهيره الغفيرة التي آزرت اللاعبين بكل قوة.
بهذا الفوز اقتنص منتخب الكويت ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط وضعته في صدارة المجموعة صحبة المنتخب العماني فيما بقي منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في ذات اليوم على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات.
وفي وقت سابق اليوم تغلب منتخب عمان على نظيره القطري بنتيجة (2 - 1). (النهاية) ف ش ا

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