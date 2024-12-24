(خليجي زين 26).. الكويت تفوز على الإمارات (2 - 1) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- حقق منتخب
الكويت لكرة القدم
فوزا غاليا على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
بدأ الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بقوة من لاعبي الفريقين ليتمكن لاعب
منتخب الإمارات كايو كانيدو من إحراز هدف التقدم بعد خمس دقائق من بدايته إذ استثمر عرضية زميله حارب عبدالله ليحولها رأسية في المرمى.
لم يتأخر رد المنتخب الكويتي كثيرا ليتمكن نجمه محمد دحام من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ16 بعد استخلاصه الكرة من أحد مدافعي المنتخب الإماراتي وينفرد بالمرمى لتسكن الكرة الشباك.
واستمر اللعب في بقية الشوط سجالا بين المنتخبين دون تغيير بالنتيجة.
ودخل المنتخب الإماراتي شوط المباراة الثاني مهاجما ووجه تسديدتين على المرمى أبعدها حارس منتخب الكويت خالد الرشيدي.
واستعاد منتخب الكويت توازنه وشن عدة هجمات أجبرت اللاعب الإماراتي كويدو على ارتكاب خطأ لينال بطاقة حمراء في الدقيقة الـ86.
واستثمر لاعبو الكويت النقص العددي ليتقدم أكثر للهجوم أثمرت عن تسجيل اللاعب معاذ العنزي (أفضل لاعب في المباراة) من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ89 بعد أن خطف الكرة أمام حارس مرمى الإمارات ووضعها في الشباك ناشرا الفرح والبهجة في مدرجات جماهيره الغفيرة التي آزرت اللاعبين بكل قوة.
بهذا الفوز اقتنص منتخب الكويت ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط وضعته في صدارة المجموعة صحبة المنتخب العماني فيما بقي منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في ذات اليوم على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات.
وفي وقت سابق اليوم تغلب منتخب عمان على نظيره القطري بنتيجة (2 - 1). (النهاية) ف ش ا
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