رئيس الوزراء الباكستاني: لن نتنازل عن برنامجنا النووي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 24 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن البرنامج النووي الباكستاني دفاعي فقط وأنها لن تتنازل عنه واصفا العقوبات الأمريكية الأخيرة على برنامجها للصواريخ الباليستية بـ"غير المبررة".
وأضاف شريف خلال اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد "240 مليون باكستاني متحدون بشأن البرنامج النووي للبلاد الذي يهدف إلى الدفاع عن النفس وليس لديه أي خطط عدوانية ضد أي أحد".
وقال إن العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل ستة أيام على المجمع الوطني الباكستاني للتنمية وكيانات أخرى "لا مبرر لها".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء الماضي عقوبات على المجمع الوطني للتنمية المسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية الباكستانية وكيانات باكستانية أخرى تتهمها بأنها تهديد لانتشار الصواريخ الطويلة المدى وهو القرار الذي وصفته الخارجية الباكستانية بـ"المؤسف والمتحيز".
وبالنسبة لملف الإرهاب شدد رئيس الوزراء الباكستاني على عزم الحكومة على استخدام جميع الموارد بالتعاون مع المقاطعات لاستئصال آفة الإرهاب من بلاده مضيفا أن "جهود الحكومة في تقديم الإغاثة ونقل عوائد الاستقرار الاقتصادي إلى الأمة لن تنجح إلا بعد القضاء التام على الإرهاب الذي يتصاعد مرة أخرى في البلاد". (النهاية)
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