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رئيس الوزراء الباكستاني: لن نتنازل عن برنامجنا النووي

12/24/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 24 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن البرنامج النووي الباكستاني دفاعي فقط وأنها لن تتنازل عنه واصفا العقوبات الأمريكية الأخيرة على برنامجها للصواريخ الباليستية بـ"غير المبررة".
وأضاف شريف خلال اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد "240 مليون باكستاني متحدون بشأن البرنامج النووي للبلاد الذي يهدف إلى الدفاع عن النفس وليس لديه أي خطط عدوانية ضد أي أحد".
وقال إن العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل ستة أيام على المجمع الوطني الباكستاني للتنمية وكيانات أخرى "لا مبرر لها".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء الماضي عقوبات على المجمع الوطني للتنمية المسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية الباكستانية وكيانات باكستانية أخرى تتهمها بأنها تهديد لانتشار الصواريخ الطويلة المدى وهو القرار الذي وصفته الخارجية الباكستانية بـ"المؤسف والمتحيز".
وبالنسبة لملف الإرهاب شدد رئيس الوزراء الباكستاني على عزم الحكومة على استخدام جميع الموارد بالتعاون مع المقاطعات لاستئصال آفة الإرهاب من بلاده مضيفا أن "جهود الحكومة في تقديم الإغاثة ونقل عوائد الاستقرار الاقتصادي إلى الأمة لن تنجح إلا بعد القضاء التام على الإرهاب الذي يتصاعد مرة أخرى في البلاد". (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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