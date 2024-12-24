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الامم المتحدة تنتقد هجمات جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المستشفيات شمالي غزة

12/24/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 12 (كونا) -- انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاخيرة ضد المستشفيات في شمال قطاع غزة معتبرا ان لها "تأثيرات مدمرة على المدنيين الذين لازالوا في المناطق المحاصرة".
وأعرب مكتب (أوتشا) في آخر تحديث له عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات على مستشفيي (العودة) و(كمال عدوان) "وهما المرفقان الصحيان الآخران اللذان لا يزالان يعملان بشكل محدود في شمال غزة".
وأضاف أنه في الأيام الأخيرة وردت تقارير أيضا عن دخول جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي في شمال غزة مما أجبره على الإخلاء.
وأكد أن الأمم المتحدة تضغط مع شركائها على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للوصول إلى المنطقة على أساس يومي من أجل تقديم الدعم لمئات الأشخاص الذين لازالوا هناك يعيشون في ظروف مزرية.
وأشار المكتب الأممي إلى أن سلطات الاحتلال رفضت 48 من أصل 52 محاولة من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال خلال الشهر الجاري موضحا أنه "بالرغم من الموافقة في البداية على أربعة تحركات إنسانية إلا أنها واجهت عوائق كثيرة".(النهاية)

ع س ت / س ع م




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