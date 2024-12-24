الامم المتحدة تنتقد هجمات جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المستشفيات شمالي غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 24 - 12 (كونا) -- انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاخيرة ضد المستشفيات في شمال قطاع غزة معتبرا ان لها "تأثيرات مدمرة على المدنيين الذين لازالوا في المناطق المحاصرة".
وأعرب مكتب (أوتشا) في آخر تحديث له عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات على مستشفيي (العودة) و(كمال عدوان) "وهما المرفقان الصحيان الآخران اللذان لا يزالان يعملان بشكل محدود في شمال غزة".
وأضاف أنه في الأيام الأخيرة وردت تقارير أيضا عن دخول جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي في شمال غزة مما أجبره على الإخلاء.
وأكد أن الأمم المتحدة تضغط مع شركائها على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للوصول إلى المنطقة على أساس يومي من أجل تقديم الدعم لمئات الأشخاص الذين لازالوا هناك يعيشون في ظروف مزرية.
وأشار المكتب الأممي إلى أن سلطات الاحتلال رفضت 48 من أصل 52 محاولة من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال خلال الشهر الجاري موضحا أنه "بالرغم من الموافقة في البداية على أربعة تحركات إنسانية إلا أنها واجهت عوائق كثيرة".(النهاية)
ع س ت / س ع م
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