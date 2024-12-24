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مدرب منتخب الكويت: التغلب على الإمارات دافع كبير لمواصلة مشوارنا في (خليجي زين 26) لكرة القدم

12/24/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم إن الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة (2-1) يشكل دافعا كبيرا لمواصلة المشوار في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وأضاف بيتزي في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي إن التغلب على الإمارات يضع المنتخب الكويتي في وضع مريح للتأهل إلى الدور المقبل.
وأعرب عن "الفخر والاعتزاز" بالمستوى الذي قدمه لاعبو منتخب الكويت وعكس ثقتهم في إمكانياتهم وظهورهم ككتلة واحدة تتحلى بروح مرتفعة وتسبب في فرحة الشعب الكويتي.
من جهته قال البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات إن "المباراة كانت متقاربة المستوى ومفتوحة على كل الاحتمالات" مضيفا أن منتخب الكويت استغل أخطاء لاعبي فريقه وأحرز هدفين حصد بهما النقاط الثلاث.
وأوضح بينتو أن منتخب الإمارات "تمكن من السيطرة وصنع العديد من الفرص لكن قابلها سوء حظ في عدم استغلالها" مستدركا أن "الهدف الآن هو التعويض أمام المنتخب العماني في الجولة المقبلة".
وحقق منتخب الكويت لكرة القدم اليوم فوزا غاليا على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) رفع رصيده إلى أربع نقاط وضعته في صدارة المجموعة صحبة المنتخب العماني الذي تغلب على نظيره القطري اليوم بنتيجة مماثلة.
وظل منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في ذات اليوم على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات. (النهاية)

ح م د / م ص ع



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