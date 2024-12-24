مدرب منتخب الكويت: التغلب على الإمارات دافع كبير لمواصلة مشوارنا في (خليجي زين 26) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب
الكويت الأول لكرة القدم
إن الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة (2-1) يشكل دافعا كبيرا لمواصلة المشوار في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وأضاف بيتزي في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي إن التغلب على الإمارات يضع المنتخب الكويتي في وضع مريح للتأهل إلى الدور المقبل.
وأعرب عن "الفخر والاعتزاز" بالمستوى الذي قدمه لاعبو منتخب الكويت وعكس ثقتهم في إمكانياتهم وظهورهم ككتلة واحدة تتحلى بروح مرتفعة وتسبب في فرحة الشعب الكويتي.
من جهته قال البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات إن "المباراة كانت متقاربة المستوى ومفتوحة على كل الاحتمالات" مضيفا أن منتخب الكويت استغل أخطاء لاعبي فريقه وأحرز هدفين حصد بهما النقاط الثلاث.
وأوضح بينتو أن منتخب الإمارات "تمكن من السيطرة وصنع العديد من الفرص لكن قابلها سوء حظ في عدم استغلالها" مستدركا أن "الهدف الآن هو التعويض أمام المنتخب العماني في الجولة المقبلة".
وحقق منتخب الكويت لكرة القدم اليوم فوزا غاليا على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) رفع رصيده إلى أربع نقاط وضعته في صدارة المجموعة صحبة المنتخب العماني الذي تغلب على نظيره القطري اليوم بنتيجة مماثلة.
وظل منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في ذات اليوم على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات. (النهاية)
ح م د / م ص ع
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