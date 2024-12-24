(المرور): إغلاق جسر طريق الجهراء العلوي للقادم من مدينة الكويت باتجاه الجهراء اعتبارا من غد وحتى 3 يناير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية إغلاق جسر طريق الجهراء العلوي للقادم من مدينة الكويت باتجاه الجهراء اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل لتنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد في الطريق.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء قائدي المركبات إلى الانتباه واتخاذ طرق بديلة خلال فترة الإغلاق. (النهاية)
ع ج ر
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