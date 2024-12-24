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(المرور): إغلاق جسر طريق الجهراء العلوي للقادم من مدينة الكويت باتجاه الجهراء اعتبارا من غد وحتى 3 يناير

12/24/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية إغلاق جسر طريق الجهراء العلوي للقادم من مدينة الكويت باتجاه الجهراء اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل لتنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد في الطريق.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء قائدي المركبات إلى الانتباه واتخاذ طرق بديلة خلال فترة الإغلاق. (النهاية)

ع ج ر


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