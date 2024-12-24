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فرحة كويتية غامرة بعد الفوز على الإمارات في (خليجي زين 26) لكرة القدم

12/24/2024 11:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)

الكويت - 24 - 12 (كونا) -- انفجرت مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي فرحا وعمت الاحتفالات أرجاء الملعب بعد فوز منتخب الكويت على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف في مباراة حماسية ضمن بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وعقب صافرة النهاية لم تتوقف أهازيج المشجعين الكويتيين معبرين عن فرحتهم بالأداء المميز لمنتخبهم الوطني وعن آمالهم في التأهل إلى الدور المقبل.
ورفع اللاعبون الأعلام الكويتية واحتفلوا مع الجماهير التي لم تخف فخرها بأداء الفريق الذي أعاد الأمل للجماهير الكويتية بالمنافسة على اللقب. (النهاية) ش ه د

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