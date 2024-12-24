فرحة كويتية غامرة بعد الفوز على الإمارات في (خليجي زين 26) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- انفجرت مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي فرحا وعمت الاحتفالات أرجاء الملعب بعد فوز منتخب الكويت على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف في مباراة حماسية ضمن بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وعقب صافرة النهاية لم تتوقف أهازيج المشجعين الكويتيين معبرين عن فرحتهم بالأداء المميز لمنتخبهم الوطني وعن آمالهم في التأهل إلى الدور المقبل.
ورفع اللاعبون الأعلام الكويتية واحتفلوا مع الجماهير التي لم تخف فخرها بأداء الفريق الذي أعاد الأمل للجماهير الكويتية بالمنافسة على اللقب. (النهاية) ش ه د
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