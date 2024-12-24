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المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران يؤكد تعزيز التعاون لتطوير قطاع الطيران المدني العربي

12/24/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في الدورة ال71 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع الطيران العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة عبدالعزيز الدعيلج في كلمة خلال الاجتماع أهمية التعاون العربي في اطار المنظمة العربية للطيران المدني وانعكاس ذلك على تطور قطاع الطيران المدني العربي وآثار ذلك على التنمية.
وأشار في هذا السياق الى اتخاذ المنظمة للعديد من المبادرات والمشروعات في سبيل تطوير قطاع الطيران المدني العربي وتعزيز النقل الجوي مؤكدا اهمية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.
وبدوره اكد المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل واللوجستيك المغربية طارق الطالبي اهمية قطاع الطيران المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داعيا الى العمل المشترك على تطوير القطاع وتعزيز جودته والرفع من كفاءته.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع التنفيذي بوفد يرأسه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح إلى جانب وفود الدول العربية الأعضاء في المجلس.
وناقش الاجتماع عددا من المسائل كما جرت خلاله المصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة وتنفيذ البرنامج السنوي لانشطة المنظمة كما بحث التطورات في مجال حركة النقل الجوي العربي والدولي.
وتهدف المنظمة التي أنشئت في فبراير 1996 في إطار جامعة الدول العربية ومقرها الرباط إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. (النهاية)

م ر ي / م ع ح ع



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