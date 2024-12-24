المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران يؤكد تعزيز التعاون لتطوير قطاع الطيران المدني العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 24 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في الدورة ال71 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع الطيران العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة عبدالعزيز الدعيلج في كلمة خلال الاجتماع أهمية التعاون العربي في اطار المنظمة العربية للطيران المدني وانعكاس ذلك على تطور قطاع الطيران المدني العربي وآثار ذلك على التنمية.
وأشار في هذا السياق الى اتخاذ المنظمة للعديد من المبادرات والمشروعات في سبيل تطوير قطاع الطيران المدني العربي وتعزيز النقل الجوي مؤكدا اهمية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.
وبدوره اكد المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل واللوجستيك المغربية طارق الطالبي اهمية قطاع الطيران المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داعيا الى العمل المشترك على تطوير القطاع وتعزيز جودته والرفع من كفاءته.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع التنفيذي بوفد يرأسه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح إلى جانب وفود الدول العربية الأعضاء في المجلس.
وناقش الاجتماع عددا من المسائل كما جرت خلاله المصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة وتنفيذ البرنامج السنوي لانشطة المنظمة كما بحث التطورات في مجال حركة النقل الجوي العربي والدولي.
وتهدف المنظمة التي أنشئت في فبراير 1996 في إطار جامعة الدول العربية ومقرها الرباط إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
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