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استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

12/24/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة خمسة اخرين بينهم إصابة حرجة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعلن في وقت سابق اليوم عن استشهاد سيدتين في قصف للاحتلال على المخيم فيما استشهد فتى بالرصاص.
ويواصل الاحتلال عدوانه على المخيم منذ فجر الثلاثاء بعد اقتحامه من قوات الاحتلال التي انتشرت في المخيم وعلى اسطح المباني واطلقت الصواريخ من الطائرات المسيرة باتجاه المخيم. (النهاية)

ن ق



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