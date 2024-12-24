استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة خمسة اخرين بينهم إصابة حرجة في قصف
للاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعلن في وقت سابق اليوم عن استشهاد سيدتين في قصف للاحتلال على المخيم فيما استشهد فتى بالرصاص.
ويواصل الاحتلال عدوانه على المخيم منذ فجر الثلاثاء بعد اقتحامه من قوات الاحتلال التي انتشرت في المخيم وعلى اسطح المباني واطلقت الصواريخ من الطائرات المسيرة باتجاه المخيم. (النهاية)
ن ق
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