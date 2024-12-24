موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الكويت يحقق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.

الرياض - مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.

بيروت - لبنان يعلن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار.

عدن - الجيش اليمني يعلن مقتل ثمانية وإصابة 15 آخرين من عناصر ميليشيا (الحوثي) في هجوم "فاشل" على مواقعه المتاخمة لمدينة (تعز) جنوب غربي اليمن.

طهران - السلطات المحلية الإيرانية تقرر رفع الحجب عن موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) وتطبيق (غوغل بلاي) بعد عامين على فرض حظر استخدامهما. (النهاية) م ع ح ع