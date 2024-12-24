موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - منتخب
الكويت لكرة القدم
يحقق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
الرياض - مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.
بيروت - لبنان يعلن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار.
عدن - الجيش اليمني يعلن مقتل ثمانية وإصابة 15 آخرين من عناصر ميليشيا (الحوثي) في هجوم "فاشل" على مواقعه المتاخمة لمدينة (تعز) جنوب غربي اليمن.
طهران - السلطات المحلية الإيرانية تقرر رفع الحجب عن موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) وتطبيق (غوغل بلاي) بعد عامين على فرض حظر استخدامهما. (النهاية) م ع ح ع
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