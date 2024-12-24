البنك الأول الذي يوفر هذه الخدمة في المملكة..((البركة الإسلامي)) يمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية في تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلاقًا من مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين تقديم فرصة فريدة لعملائه الكرام لفتح حسابات بنكية في تركيا، حيث تعزز هذه الخدمة المبتكرة خياراتهم المصرفية الدولية وتوفر لهم حلولًا مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
ويمكن للعملاء في مملكة البحرين إدارة أموالهم بسهولة وفتح حسابات مصرفية مباشرة في تركيا من خلال هذه المبادرة الجديدة. يشمل ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وصولًا إلى حسابات الوكالة/الودائع الثابتة، ليوفر بنك البركة الإسلامي البحرين تجربة مصرفية مبسطة تربط العملاء بمزايا المشهد المصرفي في تركيا.
بالإضافة إلى خدمات فتح الحسابات، ستشمل المرحلة القادمة من هذه الشراكة تمكين العملاء في البلدين من الاستفادة من مجموعة متنوعة من منتجات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يوفر مجموعة شاملة من الحلول المالية التي تعزز قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون مع بنك البركة التركي للمشاركة، أحد أهمّ البنوك الإسلامية في تركيا، ما يعزز التعاون ويسهل خدمات الصيرفة الإسلامية بين البلدين. وبهذه المناسبة، قال حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: «يسعدنا في مجموعة البركة أن نعلن هذه الشراكة المهمة التي ستُحدث نقلة نوعية في تجربة عملائنا في البحرين وتركيا، حيث سيسهم ذلك بكل تأكيد في تمكين عملائنا من الوصول إلى خدمات مصرفية إسلامية متكاملة وعالية الجودة، بما في ذلك منتجات تمويلية مخصصة لتلبية احتياجاتهم الفردية. نحن نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُعزز ثقة عملائنا بنا وستُسهم في تعزيز نمو أعمالنا في كلا البلدين. كما سيعزز هذا التعاون من قدرتنا على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة، وسيُسهم في تعزيز مكانة مجموعة البركة في السوق العالمية ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد لتحقيق النجاح المشترك وخدمة عملائنا على أفضل وجه». من جهته، صرح الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «يسرنا إعلان تقديم هذه الفرصة الاستثنائية لعملائنا، ما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والتمتع بمرونة أكبر. تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بالتميز في مجال التمويل الإسلامي وتلبية توقعات العملاء. نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع بنك البركة التركي للمشاركة، ما يسهم بشكل كبير في مستقبل التمويل الإسلامي».
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