البنك الأول الذي يوفر هذه الخدمة في المملكة..((البركة الإسلامي)) يمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية في تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لعملائه‭ ‬الكرام‭ ‬لفتح‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬حيث‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬خياراتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬الدولية‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬حلولًا‭ ‬مصرفية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭.‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إدارة‭ ‬أموالهم‭ ‬بسهولة‭ ‬وفتح‭ ‬حسابات‭ ‬مصرفية‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الجديدة‭. ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الحسابات‭ ‬الجارية‭ ‬وحسابات‭ ‬التوفير‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬الوكالة‭/‬الودائع‭ ‬الثابتة،‭ ‬ليوفر‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مبسطة‭ ‬تربط‭ ‬العملاء‭ ‬بمزايا‭ ‬المشهد‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات،‭ ‬ستشمل‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي‭ ‬للمشاركة،‭ ‬أحد‭ ‬أهمّ‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬التعاون‭ ‬ويسهل‭ ‬خدمات‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستُحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتركيا،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬متكاملة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منتجات‭ ‬تمويلية‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الفردية‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستُعزز‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬بنا‭ ‬وستُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬أعمالنا‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭. ‬كما‭ ‬سيعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتطورة،‭ ‬وسيُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شراكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المشترك‭ ‬وخدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لعملائنا،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والتمتع‭ ‬بمرونة‭ ‬أكبر‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتلبية‭ ‬توقعات‭ ‬العملاء‭. ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي‭ ‬للمشاركة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬