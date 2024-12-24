مؤشرا ((البورصة)) يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الثلاثاء عند مستوى 1 , 987.56 بانخفاض قدره 0.64 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الإثنين، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 783.23 نقطة، حيث حافظ على مستوى إقفاله مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 377.17 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 139.15 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 33 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 65.91 ألف دينار أي ما نسبته 47.36 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 189.64 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 17 صفقة.
جاء بنك البحرين والكويت في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 48.00 ألف دينار أي ما نسبته 34.49 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 100 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 4 صفقات.
أما المركز الثاني فكان لألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 41.60 ألف دينار أي ما نسبته 29.89 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 31.63 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات.
ثم جاءت مجموعة مطاعم الأبراج بقيمة قدرها 23.90 ألف دينار أي ما نسبته 17.18 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 100 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 4 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 10 شركات، انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين حافـظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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