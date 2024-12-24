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14 مهندسا من طيران الخليج يجتازون برنامج تدريب متقدما على طراز A320

12/24/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتاز‭ ‬14‭ ‬مهندسا‭ ‬وفنيا‭ ‬معتمدا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭
‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬الذراع‭ ‬التدريبية‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

ركز‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين،‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬إلمام‭ ‬المشاركين‭ ‬بالجوانب‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬لصيانة‭ ‬الطائرة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬ CFM 56‭ ‬و‭ ‬ V 2500‭ ‬ضمن‭ ‬الفئتين‭ ‬ B 1.1‭ ‬و B 2‭ .. ‬واشتمل‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬أنظمة‭ ‬الطائرات‭ ‬وتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬المحركات‭ ‬وتقنيات‭ ‬التصليح‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأعطال‭ ‬وإصلاحها،‭ ‬وذلك‭ ‬للإحاطة‭ ‬بمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬والعمليات‭ ‬لأسطول‭ ‬ A 320‭ ‬التابع‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الكابتن‭ ‬قاسم‭ ‬إسماعيل،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمهندسين‭ ‬الأربعة‭ ‬عشر‭ ‬الذين‭ ‬أتموا‭ ‬البرنامج‭ ‬بنجاح،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬فريقها‭ ‬الفني‭ ‬وإعداده‭ ‬للتحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الطيران‭ ‬وتعزيز‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للمهارات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‮»‬‭.‬

ينسجم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬وسلامة‭ ‬الطائرات،‭ ‬حيث‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭
(‬ EASA ‭) ‬لضمان‭ ‬التأهيل‭ ‬الكامل‭ ‬للفريق‭ ‬الفني‭ ‬لممارسة‭ ‬صلاحيات‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬طائرات A 320‭ . ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬كوادرها‭ ‬الفنية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والخدمة‭ ‬الموثوقة‭ ‬للمسافرين‭.‬

يأتي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬للمسافرين،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كرائد‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬الجوية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءات‭ ‬موظفيها‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬باستمرار‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التزام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بالتميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬والصيانة‭.‬

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