14 مهندسا من طيران الخليج يجتازون برنامج تدريب متقدما على طراز A320

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتاز 14 مهندسا وفنيا معتمدا من شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، دورة تدريبية متقدمة على طائرات من طراز إيرباص A 320
وذلك في أكاديمية الخليج للطيران، الذراع التدريبية لمجموعة طيران الخليج.
ركز البرنامج التدريبي، الذي امتد على مدى شهرين، في مبنى أكاديمية طيران الخليج في البحرين، على إلمام المشاركين بالجوانب النظرية والعملية لصيانة الطائرة، مع التركيز على محركات CFM 56 و V 2500 ضمن الفئتين B 1.1 و B 2 .. واشتمل على التدريب على هيكل أنظمة الطائرات وتشغيل وصيانة المحركات وتقنيات التصليح بالإضافة إلى التعرف على الأساليب المتقدمة التي تسهم في اكتشاف الأعطال وإصلاحها، وذلك للإحاطة بمعايير السلامة والعمليات لأسطول A 320 التابع لطيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.
وفي ختام البرنامج التدريبي، أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج، الكابتن قاسم إسماعيل، عن اعتزازه بالمهندسين الأربعة عشر الذين أتموا البرنامج بنجاح، قائلاً: «يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص طيران الخليج على رفع كفاءة فريقها الفني وإعداده للتحديات المستقبلية في هندسة الطيران وتعزيز معايير السلامة التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للمهارات التقنية في المنطقة، خاصة في مجال الطيران».
ينسجم البرنامج التدريبي مع استراتيجية طيران الخليج للتميز في صيانة وسلامة الطائرات، حيث يلبي متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية
( EASA ) لضمان التأهيل الكامل للفريق الفني لممارسة صلاحيات الاعتماد على طائرات A 320 . كما يعكس التزام الناقلة الوطنية بتطوير مهارات كوادرها الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة الموثوقة للمسافرين.
يأتي الاستثمار في التدريب والتطوير في إطار حرص طيران الخليج على تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين، بالتوازي مع جهودها لتعزيز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الصيانة الجوية، كما يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة الناقلة الوطنية على مواجهة التحديات المستقبلية في صناعة الطيران، من خلال تطوير كفاءات موظفيها وتحسين أدائهم باستمرار. تعكس هذه المبادرات التزام طيران الخليج بالتميز التشغيلي والاستدامة في قطاع الطيران، مما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال خدمات الطيران والصيانة.
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