((ألبا)) تتعاون مع شركة ((كومفيجن الهندية)) لإحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬كومفيجن‭ (‬الهند‭) ‬الخاصة‭ ‬المحدودة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬وتتبع‭ ‬مخزون‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭.‬

وقام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬هارجندر‭ ‬كاور‭ ‬تالوار،‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التوريد‭ ‬والخدمات،‭ ‬والتي‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركة‭ ‬الهندية‭ ‬بموجبها‭ ‬بتطوير‭ ‬نظام‭ ‬مبتكر‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬تحديد‭ ‬الهوية‭ ‬بموجات‭ ‬الراديو‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬البا‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬رؤية‭ ‬وتتبع‭ ‬المخزون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬الشحن‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواقع‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أبرمت‭ ‬البا‭ ‬وكومفيجن‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬وتسويق‭ ‬مشتركة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭. ‬وسيتم‭ ‬تسويق‭ ‬المنتج‭ ‬المطوّر‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬البافيجن‮»‬‭ ‬وترخيصه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كومفيجن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬البا‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬مبيعاته‭.‬

أقيم‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وحضره‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بشركة‭ ‬البا‭ ‬ومدير‭ ‬المشاريع‭ ‬بشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬كبير‭ ‬تلوار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العضو‭ ‬المؤسس‭ ‬ورئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭ : ‬‮«‬مع‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كومفيجن‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المتطور‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭. ‬سيعمل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬التقني‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬عملياتنا،‭ ‬كما‭ ‬سيوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬معلومات‭ ‬قيمة‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬لدينا‭. ‬ونتطلع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كومفيجن‭ ‬لتطوير‭ ‬منتج‭ ‬البافيجن‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬هارجندر‭ ‬كاور‭ ‬تالوار‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬منتج‭ ‬البافيجن‭ ‬حلًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬لتتبع‭ ‬المخزون‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬قدراتنا‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬سنعمل‭ ‬في‭ ‬كومفيجن‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬تتبع‭ ‬المخزون‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬والذي‭ ‬يسهل‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬وإتاحة‭ ‬المعاينة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي،‭ ‬ومراقبة‭ ‬حركة‭ ‬المخزون‭ ‬عبر‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬كومفيجن‭ (‬الهند‭) ‬الخاصة‭ ‬المحدودة،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬الحوكمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والنقل‭ ‬الذكي،‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭.‬