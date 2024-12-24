Wednesday, 25 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((ألبا)) تتعاون مع شركة ((كومفيجن الهندية)) لإحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون

12/24/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬كومفيجن‭ (‬الهند‭) ‬الخاصة‭ ‬المحدودة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬وتتبع‭ ‬مخزون‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭.‬

وقام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬هارجندر‭ ‬كاور‭ ‬تالوار،‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التوريد‭ ‬والخدمات،‭ ‬والتي‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركة‭ ‬الهندية‭ ‬بموجبها‭ ‬بتطوير‭ ‬نظام‭ ‬مبتكر‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬تحديد‭ ‬الهوية‭ ‬بموجات‭ ‬الراديو‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬البا‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬رؤية‭ ‬وتتبع‭ ‬المخزون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬الشحن‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواقع‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أبرمت‭ ‬البا‭ ‬وكومفيجن‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬وتسويق‭ ‬مشتركة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭. ‬وسيتم‭ ‬تسويق‭ ‬المنتج‭ ‬المطوّر‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬البافيجن‮»‬‭ ‬وترخيصه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كومفيجن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬البا‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬مبيعاته‭.‬

أقيم‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وحضره‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بشركة‭ ‬البا‭ ‬ومدير‭ ‬المشاريع‭ ‬بشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬كبير‭ ‬تلوار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العضو‭ ‬المؤسس‭ ‬ورئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭ : ‬‮«‬مع‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كومفيجن‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المتطور‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭. ‬سيعمل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬التقني‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬عملياتنا،‭ ‬كما‭ ‬سيوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬معلومات‭ ‬قيمة‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬لدينا‭. ‬ونتطلع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كومفيجن‭ ‬لتطوير‭ ‬منتج‭ ‬البافيجن‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬كومفيجن،‭ ‬هارجندر‭ ‬كاور‭ ‬تالوار‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬منتج‭ ‬البافيجن‭ ‬حلًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬لتتبع‭ ‬المخزون‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬قدراتنا‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬سنعمل‭ ‬في‭ ‬كومفيجن‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬تتبع‭ ‬المخزون‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬والذي‭ ‬يسهل‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬وإتاحة‭ ‬المعاينة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي،‭ ‬ومراقبة‭ ‬حركة‭ ‬المخزون‭ ‬عبر‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬كومفيجن‭ (‬الهند‭) ‬الخاصة‭ ‬المحدودة،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬الحوكمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والنقل‭ ‬الذكي،‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭.‬

MENAFN24122024000055011008ID1109028772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث