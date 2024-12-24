كأس الخليج.. فوز مثير للكويت على الإمارات بخليجي 26

أهدى مدافع الإمارات، خليفة الحمادي، المنتخب الكويتي الفوز 2\1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بخليجي 26.

سجل للكويت محمد دحام "ق16"، ومعاذ الأصيمع "ق89"، بهدية من خليفة الحمادي، الذي حاول إعادة الكرة للحارس ليهديها للاعب الأزرق أمام المرمى ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك، في حين أحرز منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.



وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.