كأس الخليج.. فوز مثير للكويت على الإمارات بخليجي 26

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أهدى مدافع منتخب الإمارات، خليفة الحمادي، المنتخب الكويتي الفوز 2\1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بخليجي 26.
سجل للكويت محمد دحام "ق16"، ومعاذ الأصيمع "ق89"، بهدية من خليفة الحمادي، الذي حاول إعادة الكرة للحارس ليهديها للاعب الأزرق أمام المرمى ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك، في حين أحرز منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.
وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.
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