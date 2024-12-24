الرويشد والصفاوي.. اهتمام حكومي في العمل على اقتصاديات الثقافة

تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وضمن خطّة الحكومة بتفعيل الزيارات الميدانية في الألوية والمحافظات، اطّلع الثقافة مصطفى الرواشدة خلال زيارته لواءي الرويشد والصفاوي، على الواقع الثقافي هناك وتحدياته واحتياجات العاملين فيه، والوقوف على الفرص الكفيلة بتشغيل الأهالي وتعزيز اقتصاديات الثقافة في المشاريع الإنتاجيّة ذات الطابع الثقافي والإبداعي في المنطقتين.



وناقش الوزير أبناء وبنات المجتمع المحلي، في كيفية استثمار القطاع الثقافي والحرفي والموارد الطبيعية للرويشد والصفاوي، كمدخل من مدخلات الإنتاج، بما يشكّل رافدًا اقتصاديًّا يستفيد من خصوصيّة كلّ منطقة واشتمالها على ما يميّزها من إرث سياحي واقتصادي وثقافي.



وأكد رئيس بلدية الرويشد رضا الغياث أهميّة توجّه حكومة الدكتور جعفر حسان، وتنفيذها رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف الميداني على احتياجات المواطنين في المحافظات واقتراح الحلول المناسبة ضمن خطة شاملة ومتكاملة للحكومة، لكافة القطاعات، مما يجسّر الثقة بين المواطن والمسؤول. وقال الغياث إنّ زيارة وزير الثقافة واهتمامه بالحفاظ على إرث المنطقة وهويتها الثقافية من منظور اقتصادي، تعمل على تحفيز أبناء المجتمع المحلي وأهل المنطقة، خصوصًا في موضوع ترميم وصيانة وإعادة تأهيل المباني الأثرية والبيوت التراثيّة في اللواء، كحاضنة لصناعة التراث الشعبي، وكذلك ترويج المشغولات والمنتجات الحرفية عبر المنصّات الرقميّة التي تعمل عليها وزارة الثقافة، لافتًا أيضًا إلى كون الرويشد محميّة طبيعيّة للطيور المهاجرة وموئلًا للحياة البريّة. وقال الغياث إنّ بلدة الرويشد، وبما تحمله من حضور تاريخي وإنساني يمتد عمرها لأكثر من مئة سنة، تشهد اليوم انتعاشات متعددة، خصوصًا في توجّه الحكومة لتحويل البيوت التراثية إلى مراكز إنتاج وحفظ إرث وتاريخ البادية الأردنية (الحماد والحَرّة)، وتحديث مكتبة الرويشد وجعلها صديقة للأطفال، لافتًا إلى تقديم وزارة الثقافة أثاث وأجهزة تدفئة للمكتبة، وتدريب كادرها على أنظمة الفهرسة والإعارة وعمل برامج ثقافية لتشجيع القراءة بين الأطفال والشباب في المنطقة، ما يسهم في الحفاظ على تراث المنطقة وهويتها.

من جهتها، أكدت سميحة قريان رئيسة جمعيّة سيدات أم الجمال للثقافة والفنون، النتائج المثمرة التي يعوّل عليها أبناء وبنات المجتمع المحلي للواء الصفاوي، من إيلاء الحكومة اهتمامًا بتدريب وتمكين الشباب في حرفة وفنّ النحت، وعمل محترف نحتي يقوم على الموارد الطبيعيّة في المنطقة، مشيرةً إلى ما يشتمل عليه اللواء من موارد طبيعية لحجر البازلت الموجود بكثافة، مشيرةً إلى بحث وزير الثقافة للفرص الكفيلة بتوسيع مساحة استثمار هذا الحجر كمنتج فني جمالي عن طريق النحت وتشكيل التحف الجمالية التي تزيد من فرص السياحة العالمية للواء، الذي يتميّز أيضًا بوجود النقوش الصفائيّة، وهو ما يدعو إلى التفكير بخلق فرص جديدة للمجتمع المحلي وتقديم مشاريع جادة محليّة يتم الترويج لها من خلال المنصات الرقمية التي تعمل عليها وزارة الثقافة، بما ينسجم مع خطة التحديث الاقتصادي للحكومة. وقالت قريّان إنّها تأمل من واقع زيارة وزير الثقافة للواء بإقامة مركز تدريب إقليمي للنحت على الحجر، معربةً عن شكرها لوزارة الثقافة واهتمامها بتوزيع مكاسب التنمية الثقافية على الجميع.

وفي إطار الزيارة، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إنّ الزيارات الميدانية للألوية والمحافظات تأتي ضمن عمل الوزارة في تكامليّة الثقافة مع القطاعات الاقتصادية، لخلق واقع ثقافي يستفيد من دعم الحكومة وتوجهها نحو حلّ تحديات المنتج الثقافي وفتح منافذ جديدة لتسويق هذا المنتج، والذي يدخل ضمن باب "اقتصاديات الثقافة" التي يتوجه إليها العالم. وقال الرواشدة إنّ مديريات الثقافة في المحافظات ستبقى عل تماس مع جميع القطاعات الثقافية، وستعمل على تقديم الدعم المناسب وفق مقدرات الوزارة للحفاظ على الموروث الثقافي وتسويقه رقميًّا إلى العالم.