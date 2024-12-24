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التهتموني: مرافق بمطار الملكة علياء للتسهيل على ذوي الإعاقة

12/24/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تفقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، أمس، مرافق مطار الملكة علياء الدولي للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عمومًا، وللأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
وجالت الوزيرة، يرافقها جميع الأطراف المعنية من الأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف المرافق التي تشمل صالات المغادرين والقادمين، وإجراءات التفتيش والجوازات، والمرافق الصحية، والأسواق الحرة.
واطلعت على جميع الإجراءات التي يمر بها المسافرون ذهابًا وإيابًا، بهدف التأكد من جاهزية المرافق العامة وخدماتها، لا سيما تلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت الوزيرة، في إطار زيارتها، اجتماعًا مع الأطراف المعنية، واطلعت على عرض متخصص حول التوعية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أهمية هذا العرض في تحسين معرفة العاملين في المطار والجمهور العام بهذه الخدمات، داعية إلى تعميم هذا العرض على موقع مجموعة المطار الدولي الإلكتروني وجميع الجهات المعنية، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وشددت التهتموني على ضرورة تجهيز جميع مرافق المطار، بما في ذلك نوافذ الخدمات (الكاونترات)، لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات التي تسهل حركتهم، وزيادة عدد النوافذ المخصصة لهم وربطها بمسارات التفتيش لضمان سهولة الوصول إليها.
ودعت الوزيرة إلى تعزيز التغذية الراجعة لتحسين إجراءات التسهيل المقدمة لهذه الفئة، مشيدة بخطة التدريب التي ينفذها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الجهات العاملة في المطار، لتطوير آليات التعامل مع ذوي الإعاقة وتبسيط إجراءات السفر.
من جهتها، أكدت إدارة مجموعة المطار الدولي أن خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تحسين المرافق والخدمات المخصصة لهم.
وكشفت المجموعة عن تركيب أجهزة متخصصة في مدخل مبنى المطار ستكون جاهزة في شباط المقبل، تتيح للمسافرين من ذوي الإعاقة طلب المساعدة بضغطة زر، بحيث يصل موظف متخصص لتقديم الدعم وترتيب جميع إجراءات السفر.
وأوضحت الجهات الأمنية، من جهتها، أن مسارات تفتيش مخصصة ومدخلًا متخصصًا لهذه الفئة تم تفعيلها اعتبارًا من الأول من تشرين الأول الماضي، لضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها.
وفي ختام جولتها، أشادت الوزيرة بالمستوى الحالي للخدمات المقدمة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من التحسينات لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة خدمية شاملة في جميع مرافق المطار، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل وربطها بالخدمات الخارجية والمواقف المخصصة لهم.
وأعلنت مجموعة المطار الدولي استكمال عدد من الإجراءات والتعديلات لضمان توفير بيئة خدمية شاملة، في إطار جهود تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت هذه الجهود تحسين المرافق والبنية التحتية، مثل تخصيص مواقف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير المنحدرات المؤدية إلى المداخل وفقًا للمعايير، وتركيب إشارات تحذيرية على الزجاج والأبواب المنزلقة، وتوفير علامات ملموسة قبل وبعد السلالم المتحركة والمصاعد، وتعديل المصاعد لتشمل مكبرات صوت وأزرارًا بكتابة برايل وارتفاعات مناسبة.
كما شملت تجهيز حمامات وأماكن وضوء وصلاة بمساحات مناسبة لدوران الكراسي المتحركة، وتوفير "كاونترات" مخصصة في نقاط الجوازات والأسواق الحرة تناسب مستخدمي الكراسي المتحركة، وتركيب أجهزة صراف آلي مطابقة للمعايير مع دعم الصوت، مع مطالبة البنوك بتعديل أجهزتها الجديدة.
وأشارت المجموعة إلى توفير مساعدة فورية عند مدخل المغادرين من خلال نظام تقني سيتم استكماله بحلول شباط المقبل، والإبقاء على ممثلي شركات الطيران لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال إجراءات تسجيل الوصول، وتخصيص مسارات واضحة وأماكن انتظار مميزة في مناطق الجوازات والتفتيش الأمني.
أما القادمون، فقد تم إنشاء مداخل و"كاونترات" مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات التأشيرات والجوازات، وتوفير مساعدة في استلام الأمتعة من خلال فرق متخصصة تبدأ خدماتها من بوابة الوصول، إضافة إلى تسهيل عمليات الصعود والنزول من الطائرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وسائل نقل مجهزة في حال وجود الطائرات بعيدًا عن المبنى، وتحسين اللوحات الإرشادية لتوجيه هذه الفئة بشكل أفضل داخل المطار.
وأكدت مجموعة المطار الدولي أنها مستمرة في تنفيذ الخطط لتحسين خدماتها، مع مراعاة تلبية جميع المعايير الدولية المعتمدة لتوفير تجربة سفر مريحة وشاملة لجميع الفئات.-(بترا)

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