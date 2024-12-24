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%48 نسبة الاستجابة لملاحظات ومخالفات المحاسبة

12/24/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- أكد رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أن تقريره السنوي الـ72 للعام 2023 الذي أطلق أمس، يتميز بتركيزه على قضايا جوهرية ومواطن المخاطر التي تحتاج فعلا للتصويب، توازيا والتفاصيل المتعلقة بالمخرجات الرقابية.
وقال الحمادين في لقاء صحفي عقد للمرة الأولى في تاريخ الديوان، لمناقشة أهمية التقرير الذي جرى تسليمه أمس لمجلس الأمة، إن "نسبة الاستجابة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقريره الأخير بلغت 48 %".
وأعلن الحمادين، أن مجموع الوفر المتحقق العام الماضي بلغ 29,327,483، إذ "تحقق بجهود كوادر الديوان، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وعبر المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات".
وفي جوابه على سؤال لـ"الغد" حول أهمية تفعيل الضابطة العدلية بتعزيز دور الديوان الرقابي، بخاصة المرتبط بالحد من هدر المال العام بدلا من ملاحقة مخالفات صرف الأموال بطرق غير قانونية بعد وقوعها، أكد الحمادين، أن الديوان "لا يتأخر ولا ساعة في حال لوحظ أي شك جوهري في أي مسألة، عن تبليغ الجهات المسؤولة، مع الأجهزة القضائية والجهات الأمنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وأشار للسرعة باتخاذ الإجراءات في ضبط المخالفات ومحاسبة المسؤول عنها في حينه، مشددا على أهمية الدور الرئيس لكفاءة أجهزة الدولة التي تتعامل مع الأمر، منوها بأنه لا يوجد أي نظام حوسبي مهما كان متقدما، أو في أعلى الدول شفافية، يمكنه ضبط التلاعب على نحو دقيق جدا.
وقال الحمادين، إن المؤسسات الرقابية في العالم لها نماذج؛ فمنها تحمل صفة الضابطة العدلية وذات صلاحية باتخاذ الإجراء بسرعة، ومنها من لا تمتلك ذلك، مثل: ألمانيا وبريطانيا، وقد تؤول تلك المخالفات حينها للقضاء، أو الأجهزة التي لها صلاحية الضابطة العدلية.
ونوه إلى أن الأهم هو تشخيص الحالة، بمعنى "متى أكون سريعا بتشخيص الحالة؟، أو متى أتمكن من ملاحظة أو تشخيص أي تعدّ على المال العام؟ أكان من قسم الرقابة الداخلية أو عبر الديوان".
وفي هذا السياق، قال، جرى تحويل 11 مخرجا رقابيا للقضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين حول 21 مخرجا الى هيئة النزاهة، لوجود شبه فساد، ولمزيد من التحقيق، كما صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، وهي ضمن محتوى التقرير.
وأشار الحمادين الى ان نسبة الاستجابة المسجلة للملاحظات جيدة، مع إمكانية تحسينها بتسريع إجراءاتها، مشيرا الى تكليف ضابط ارتباط في كل وزارة، وتصنيف الملاحظات من حيث مدى خطورتها النسبية: هل هي عالية أم منخفضة أم متوسطة المستوى؛ بالإضافة لاستجابة المؤسسة للتقارير الربعية والملاحظات عليها.
وأضاف في اللقاء الذي عقد بمبنى الديوان، بحضور أمينه العام أحمد السواعي
ومسؤولين بالديوان، "لا يمكن للديوان إغلاق ملاحظة أو كتاب رقابي أو استيضاح، دون إجراء قانوني سليم بحقها"، مؤكدا أن الديوان سيطور نظاما محوسبا للارتقاء بعمله الرقابي، لافتا إلى أن الديوان وجه كتابا رسميا لرئاسة الوزراء، يحثّ فيه على تسريع ميكانيكية الاستجابة على تقاريره، مع الإشارة لمؤسسات تطيل الاستجابة على ملاحظاته.
وتابع أن التقرير "مشدد، يركز على الأهمية الجوهرية ومواطن المخاطر، لذا فهو مختلف بشكله ومضمونه مقارنة بالأعوام السابقة"، مضيفا أنه "قياسا على النماذج العالمية، يعتبر التقرير الحالي نموذجيا، يصلح للمساءلة، لاحتوائه على تفاصيل كاملة تمكن من الاستيضاح عن أي قصة في أي قطاع لم يصوب كما يجب".
وبيّن الحمادين ان التقرير، اشتمل على 417 مخرجا رقابيا، تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، منوها بانه جرى تصويب 2366 ملاحظة ومخالفة، بنسبة استجابة بلغت 48 %، كما شمل 1226 مذكرة مراجعة، وتصويب 605، وامتثالاً للدستور وسنداً للمادة 119 منه، ووفق نص المادة 22/1/أ من قانون الديوان للعام 1952 وتعديلاته التي تنص على ان "يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الأعيان والنواب، على أن يتضمن ملاحظاته بما في ذلك، المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها، وفقاً لأحكامه، والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك مع بدء كل دورة عادية، او كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك"،
وسلم الحمادين أمس، التقرير السنوي للعام الماضي لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب، مبينا أن تسليمه يعكس الالتزام بالإنجاز والمسؤوليات وفق النصوص القانونية، فالتقرير يتضمن بنودا لم تصوب مع الجهات المشمولة برقابته، والمدرجة ضمن المخرجات الرقابية عبر أنشطة التدقيق لسنة 2023.
واشار الى ان التقرير يشتمل على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة، وانجازات الديوان ومخرجات التدقيق، ومكون من 5 فصول، اشتمل الأول على البيانات المالية الختامية لموازنة 2023، ومراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية، وتقييم كفاءة الانفاق وترشيده، بينما شمل الثاني، ملاحظات حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة؛ مركزا على تقييم أداء الجهات الحكومية، عبر تقييم أنظمة محوسبة وتحليل كفاءتها، وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة، وأنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية.
أما الثالث، فيتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الرابع حول الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات، فيما احتوى الخامس على المخرجات الرقابية للعام 2023 والتي تغطي المؤسسات الحكومية، وفيه تبرز نتائج المهام الرقابية للديوان، وأبرز القضايا والمواضيع الخلافية والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، وموضوعات مهمة كالمركبات وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات وأنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.
وشدد الحمادين، على ان تقديم التقرير ضمن المدة الزمنية المحددة قانونيا، يؤكد الحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع البرلمان لمناقشة محتواه، بما يسهم بتحويل المخرجات الرقابية وتوصيات التدقيق على وجه الخصوص لاصلاح مؤسسي فعال ومستمر، يحسن ويطور القطاع العام، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بإصلاح القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات بالمحافظة على المال العام.
كما أشار الى تحويل 11 مخرجاً رقابياً للقضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين حول 21 مخرجاً لهيئة النزاهة، لوجود شبه فساد ولمزيد من التحقيق. كما صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، وتحويل 10 مخرجات رقابية لديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي حول الأمور الخلافية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
ولفت الحمادين الى ان وحدة متابعة الشكاوى في الديوان، تلقت 486 شكوى العام الماضي، صدر عنها 60 مخرجاً رقابياً بنسبة 14 % من اجمالي عدد المخرجات الرقابية، "ما يدل على ازدياد ثقة المواطن بالمنهجية التي يتبعها الديوان بمتابعة الشكاوى أولاً بأول، وعدم إهمال أي منها".
وحول علاقة الديوان بالجهات المانحة والمنظمات الدولية، أكد أن إستراتيجية الديوان توطد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن، موضحا أنه "وبجهود ذاتية، أعد بناءً على طلب الجهات الدولية المقرضة والمانحة، ووفقاً لشروط القروض بإصدار 31 تقرير تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية العام الماضي".
ووفق المنهجية الحديثة المتبعة بالديوان بتعزيز دوره الاستشاري، أصدر 15 دراسة فنية متخصصة حول تحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لوحدات حكومية. كما دقق حسابات 25 حزبا، وفقاً لنظام المساهمة الحكومية بدعم الأحزاب، عرض فيها مخالفات وملاحظات للمعالجة، ضمن لجنة لتدقيق بياناتها وموازناتها، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشار الحمادين الى أن محتويات التقرير، تحققت بجهود 320 مدققا من كوادر الديوان عبر 128114 مهمة تدقيق بمجموع ساعات عمل تقدر بــ433452 ساعة.
ويحتوي التقرير على استبيان لاستطلاع الآراء حول محتواه ووضوحه وجمع المقترحات للارتقاء بجودة التقارير المستقبلية، وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل المؤسسي، لافتاً الى إطلاق إستراتيجيته (2024-2027) في آب (أغسطس) الماضي، والتي تركز على تحقيق 5 أهداف تشمل 19 محوراً و41 مشروعا.
وحول مفاهيم وأنواع الرقابة على المؤسسات، أوضح الحمادين، أن 3 أنواع من الرقابة تمارس على المؤسسات، أولها: الوقائية وهي مسؤولية المؤسسة في تصميم نظام رقابة داخلية مع نظام داخلي، وتصميم برنامج حاسوب لمنع حدوث المشكلة قبل وقوعها، فيما يرتبط التدقيق الداخلي والرقابة الكاشفة بعمل الديوان، مضيفا "نحن موجودون في الميدان برقابة حصيفة جدا على برامج شمولية، حسب الأداء.. وكلما كانت نسبة المخاطر أعلى، كان التدقيق المرتبط بعملنا حصيفا أكثر".

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