التربية: أكثر من 13 ألف طالب وطالبة استفادوا من دروس التقوية الافتراضية منذ انطلاق البرنامج قبل 9 أيام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬دروس‭ ‬التقوية‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الامتحانات‭ ‬النهائية‭ ‬لتركز‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المواد‭ ‬والمقررات،‭ ‬ولتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬لمختلف‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتنتهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إمكان‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬الافتراضية‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تجريبياً‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬مثل‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الأدوات‭ ‬الرقمية،‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬منها‭ ‬لمصلحة‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

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