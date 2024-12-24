التربية: أكثر من 13 ألف طالب وطالبة استفادوا من دروس التقوية الافتراضية منذ انطلاق البرنامج قبل 9 أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت وزارة التربية والتعليم أن أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية قد دخلوا إلى حصص دروس التقوية المقدمة افتراضياً عبر برنامج «إمكان»، وذلك منذ انطلاق هذه الدروس المجانية قبل 9 أيام، سعياً من وزارة التربية والتعليم نحو إعداد الطلبة للامتحانات النهائية في الفصل الدراسي الأول، ودعماً لأولياء الأمور في توفير خيارات علمية وملائمة وذات جودة في تعزيز التحصيل العلمي.
وبينت الوزارة أن دروس التقوية سوف تستمر خلال مرحلة الامتحانات النهائية لتركز على أهم المواد والمقررات، ولتكون بمثابة مراجعة شاملة وتفصيلية لمختلف المناهج الدراسية، وتنتهي بتاريخ 13 يناير من العام المقبل.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ برنامج «إمكان» عبر استخدام تقنية البث المباشر في الفصول الافتراضية قد تم لأول مرة تجريبياً في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، ثم في الفصل الدراسي الأول من هذا العام، وأنه قد مثل تجربة متميزة في توظيف الأدوات الرقمية، تعمل الوزارة على تطويرها بشكل مستمر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لمصلحة الطلاب والطالبات.
كلمات دالة
MENAFN24122024000055011008ID1109028575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.