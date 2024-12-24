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التربية: أكثر من 13 ألف طالب وطالبة استفادوا من دروس التقوية الافتراضية منذ انطلاق البرنامج قبل 9 أيام

12/24/2024 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬التاسع‭ ‬حتى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬قد‭ ‬دخلوا‭ ‬إلى‭ ‬حصص‭ ‬دروس‭ ‬التقوية‭ ‬المقدمة‭ ‬افتراضياً‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إمكان‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الدروس‭ ‬المجانية‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أيام،‭ ‬سعياً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬نحو‭ ‬إعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬للامتحانات‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول،‭ ‬ودعماً‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬علمية‭ ‬وملائمة‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬دروس‭ ‬التقوية‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الامتحانات‭ ‬النهائية‭ ‬لتركز‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المواد‭ ‬والمقررات،‭ ‬ولتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬لمختلف‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتنتهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إمكان‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬الافتراضية‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تجريبياً‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬مثل‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الأدوات‭ ‬الرقمية،‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬منها‭ ‬لمصلحة‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

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