أديبي يشارك في Isle Of Man

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف المتسابق البحريني المتألق في سباقات الدراجات النارية علي أديبي عن عزمه للمشاركة في سباق Isle Of Man والذي من المقرر اقامته أواخر شهر أغسطس 2025 والذي يضم أكثر من 200 متسابق من مختلف أنحاء العالم.
وسباق جزيرة آيل أوف مان هو سباق للدراجات النارية يقام سنوياً في هذه الجزيرة ما بين بريطانيا وأيرلندا ويعتبر من أقدم وأخطر سباقات الدراجات النارية في العالم، حيث تقام منافساته على مضمار قديم يعرف باسم مضمار الجبل والذي يتميز بطرقه الوعرة والمنعطفات الحادة والصعبة، حيث يجذب هذا السباق الكبير العديد من المتسابقين من جميع أنحاء العالم كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بسبب تحدياته وتاريخه العريق، حيث بلغ عدد المتسابقي في سباق العام 2023 إلى أكثر من 240 متسابقاً.
ومن المقرر أن يخوض البحريني علي أديبي برنامج خاص من أجل المشاركة في هذا السباق وهي إحدى شروطه وهو برنامج Mountain Course ، وقد أعرب المتسابق أديبي عن استعداده التام للمشاركة في أكبر سباقات الدراجات النارية العالمية وأضخمها، حيث سيكون أول عربي يخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها، وقال «بعد تحقيقي للقب بطولة البحرين الوطنية للدراجات النارية لفئة 600 سي سي الموسم الماضي راودتني الفكرة وبتشجيع من عدد من المتسابقين البريطانيين الأصدقاء وبالفعل شرعنا في التجهيز لخوض برنامج ماونت كورس وعقدنا اجتماع تنسيقي لمعرفة المتطلبات والشروط، وأنا متحمس للغاية للتجهيز والاعداد لأكبر سباق عالمي تاريخي في رياضة الدراجات النارية وتسجيل اسم مملكة البحرين بقوة فيه».
وقال بطل البحرين في سباقات الدراجات النارية علي أديبي أنها ستكون فرصة مثالية للترويج لمملكة البحرين في هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكداً أن سيكون حريص على تمثيلها خير تمثيل وتشريفها في المحفل الكبير، كما أنها ستكون فرصة مثالية لابراز دور الشركات والمؤسسات الداعمة بإذن الله للترويج لها وهي مدعوة للانضمام للدعم والرعاية والمشاركة في هذا المشروع المتميز.
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