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أديبي يشارك في Isle Of Man

12/24/2024 7:16:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬المتألق‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬علي‭ ‬أديبي‭ ‬عن‭ ‬عزمه‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ Isle ‭ ‬ Of ‭ ‬ Man ‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬اقامته‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وسباق‭ ‬جزيرة‭ ‬آيل‭ ‬أوف‭ ‬مان‭ ‬هو‭ ‬سباق‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬وأيرلندا‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأخطر‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬منافساته‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬قديم‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬مضمار‭ ‬الجبل‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بطرقه‭ ‬الوعرة‭ ‬والمنعطفات‭ ‬الحادة‭ ‬والصعبة،‭ ‬حيث‭ ‬يجذب‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الكبير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬تحدياته‭ ‬وتاريخه‭ ‬العريق،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتسابقي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬متسابقاً‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬أديبي‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬شروطه‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬ Mountain ‭ ‬ Course ،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬المتسابق‭ ‬أديبي‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬التام‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬العالمية‭ ‬وأضخمها،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬أول‭ ‬عربي‭ ‬يخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تحقيقي‭ ‬للقب‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لفئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬راودتني‭ ‬الفكرة‭ ‬وبتشجيع‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬البريطانيين‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وبالفعل‭ ‬شرعنا‭ ‬في‭ ‬التجهيز‭ ‬لخوض‭ ‬برنامج‭ ‬ماونت‭ ‬كورس‭ ‬وعقدنا‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬لمعرفة‭ ‬المتطلبات‭ ‬والشروط،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬للغاية‭ ‬للتجهيز‭ ‬والاعداد‭ ‬لأكبر‭ ‬سباق‭ ‬عالمي‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وتسجيل‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقوة‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بطل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬علي‭ ‬أديبي‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬سيكون‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تمثيلها‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬وتشريفها‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الكبير،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لابراز‭ ‬دور‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬للترويج‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬مدعوة‭ ‬للانضمام‭ ‬للدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتميز‭.‬

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