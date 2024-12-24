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فــوز قـاتـل للكــويـت.. وعــمـان تـهــزم قــطــر

12/24/2024 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬المضيف‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬تواليا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬عينها‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬26‭). ‬ورفعت‭ ‬الكويت‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬مثل‭ ‬عمان،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬والإمارات‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭. ‬وستلعب‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬تلتقي‭ ‬عمان‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬تقدمت‭ ‬الإمارات‭ ‬مبكرا‭ ‬عبر‭ ‬كايو‭ ‬كانيدو‭ (‬5‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الكويت‭ ‬ردت‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬دحام‭ (‬16‭) ‬ومعاذ‭ ‬العنزي‭ (‬89‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭.‬

ويدين‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بفوزه‭ ‬لمهاجمه‭ ‬عصام‭ ‬الصبحي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدفين‭ (‬20‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و52‭) ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬المعز‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭. ‬وكان‭ ‬الصبحي‭ ‬قد‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬عمان‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وتعقدت‭ ‬وضعية‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬فبات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬دون‭ ‬سواه‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المقررة‭ ‬27‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

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