فــوز قـاتـل للكــويـت.. وعــمـان تـهــزم قــطــر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (أ ف ب): تشارك المنتخب الكويتي المضيف مع نظيره العماني صدارة المجموعة الأولى بعد فوزهما على الإمارات وقطر تواليا بالنتيجة عينها 2-1، أمس الثلاثاء ضمن منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26). ورفعت الكويت رصيدها إلى أربع نقاط مثل عمان، فيما تجمد رصيد كل من قطر والإمارات عند نقطة واحدة. وستلعب الكويت مع قطر في الجولة الأخيرة، فيما تلتقي عمان مع الإمارات.
في المباراة الأولى، تقدمت الإمارات مبكرا عبر كايو كانيدو (5)، لكن الكويت ردت بهدفين عبر محمد دحام (16) ومعاذ العنزي (89).
وفي المباراة الثانية حقق المنتخب العماني فوزا ثمينا على نظيره القطري 2-1 على استاد جابر المبارك.
ويدين المنتخب العماني بفوزه لمهاجمه عصام الصبحي الذي سجل الهدفين (20 من ركلة جزاء و52) بعدما كان المعز على تقدم للمنتخب القطري في الدقيقة الثانية. وكان الصبحي قد سجل هدف عمان الوحيد في مرمى الكويت خلال التعادل 1-1 في الجولة الأولى.
وتعقدت وضعية «العنابي» بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، فبات بحاجة إلى الفوز دون سواه على الكويت في الجولة الأخيرة المقررة 27 الشهر الجاري من أجل الدخول في حسابات التأهل إلى نصف النهائي.
MENAFN24122024000055011008ID1109028561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.