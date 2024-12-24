المحرق يفوز في مقابلة متكافئة.. والأهلي يمر بصعوبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮

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عزز‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬ليرفعه‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬للمجموعة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬تحكيميا‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬2‭)‬،‭ ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

اتسمت‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬بالتكافؤ،‭ ‬رغم‭ ‬الأفضلية‭ ‬النسبية‭ ‬التي‭ ‬دانت‭ ‬للمحرق‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الحاسمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬خصما‭ ‬سهلا،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬لاعبوه‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياتهم،‭ ‬وأداء‭ ‬جماعيا،‭ ‬وكانوا‭ ‬ندا‭ ‬لزملاء‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كابتن‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬أبرز‭ ‬عناصره‭.‬

وعزز‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬موقفه‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بفوزه

على‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬19-25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬تحكيميا‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭(‬2‭).‬

قدم‭ ‬الأهلي‭ ‬شوطين‭ ‬كانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬فيهما‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإرسال‭ ‬والفاعلية‭ ‬الهجومية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مردوده‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬وأوقعه‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬في‭ ‬ربكة‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬أطرافه‭ ‬بقيادة‭ ‬منتظر‭ ‬علي‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬علي‭ ‬جواد‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬اللذين‭ ‬مرا‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬لاعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬للأهلي‭ ‬بإرساله‭ ‬الضائع‭.‬

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬تعقبها‭ ‬مباراة‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬والنجمة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬