Wednesday, 25 December 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحرق يفوز في مقابلة متكافئة.. والأهلي يمر بصعوبة

12/24/2024 7:16:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮


عزز‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬ليرفعه‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬للمجموعة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬تحكيميا‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬2‭)‬،‭ ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

اتسمت‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬بالتكافؤ،‭ ‬رغم‭ ‬الأفضلية‭ ‬النسبية‭ ‬التي‭ ‬دانت‭ ‬للمحرق‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الحاسمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬خصما‭ ‬سهلا،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬لاعبوه‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياتهم،‭ ‬وأداء‭ ‬جماعيا،‭ ‬وكانوا‭ ‬ندا‭ ‬لزملاء‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كابتن‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬أبرز‭ ‬عناصره‭.‬

وعزز‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬موقفه‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بفوزه
على‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬19-25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬تحكيميا‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭(‬2‭).‬

قدم‭ ‬الأهلي‭ ‬شوطين‭ ‬كانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬فيهما‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإرسال‭ ‬والفاعلية‭ ‬الهجومية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مردوده‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬وأوقعه‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬في‭ ‬ربكة‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬أطرافه‭ ‬بقيادة‭ ‬منتظر‭ ‬علي‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬علي‭ ‬جواد‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬اللذين‭ ‬مرا‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬لاعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬للأهلي‭ ‬بإرساله‭ ‬الضائع‭.‬

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬تعقبها‭ ‬مباراة‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬والنجمة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

MENAFN24122024000055011008ID1109028560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث