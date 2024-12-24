المحرق يفوز في مقابلة متكافئة.. والأهلي يمر بصعوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
عزز فريق المحرق رصيده ليرفعه إلى 12 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي الذي جاء على جاره فريق البسيتين نقطة واحدة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-19، 25-21، 25-22، في لقاء الجولة الخامسة للمجموعة (أ) من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي قاده تحكيميا الدوليان محمد خاتم (1) وجعفر إبراهيم (2)، وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
اتسمت الأشواط الثلاثة التي استغرقتها المباراة بالتكافؤ، رغم الأفضلية النسبية التي دانت للمحرق في الأوقات الحاسمة، إلا أن البسيتين لم يكن خصما سهلا، إذ قدم لاعبوه أفضل مبارياتهم، وأداء جماعيا، وكانوا ندا لزملاء ناصر عنان كابتن المحرق الذي كان سيد هاشم أبرز عناصره.
وعزز الأهلي هو الآخر موقفه ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بفوزه
على بني جمرة 6 نقاط بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-13، 25-17، 19-25، 25-23، في اللقاء الذي قاده تحكيميا الدوليان علي مكي الشيخ (1) ومحمد منصور(2).
قدم الأهلي شوطين كانت الأفضلية فيهما له على مستوى الإرسال والفاعلية الهجومية، غير أن مردوده تراجع في الشوطين الثالث والرابع وأوقعه بني جمرة في ربكة الذي عاد بقوة في الشوطين الثالث والرابع في ظل تألق أطرافه بقيادة منتظر علي وثنائي مركز 3 علي جواد وعلي حسين اللذين مرا كثيرا من صد الأهلي الذي عاد إلى الأجواء قبل أن ينهي عبدالله محمد لاعب بني جمرة الشوط والمباراة للأهلي بإرساله الضائع.
وتقام اليوم مباراتان في ختام الجولة الخامسة، تجمع الأولى فريقا المعامير نقطة واحدة والنبيه صالح 12 نقطة من المجموعة (أ) في الساعة 6.00 مساء، تعقبها مباراة الدير بدون نقاط والنجمة 6 نقاط.
MENAFN24122024000055011008ID1109028560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.