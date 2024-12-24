كارو: نحن الأقرب إلى التجديد لفيرتز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬لتمديد‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬سيسمح‭ ‬لليفركوزن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬لناد‭ ‬أجنبي‭ ‬آخر،‭ ‬صرح‭ ‬كارو‭ ‬لصحيفة‭ (‬كولنر‭ ‬شتات‭ ‬أنزيجر‭) ‬الألمانية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬سؤال‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يريده‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬الرحيل‮»‬‭.‬

واستدرك‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬لكنني‭ ‬أسمح‭ ‬لنفسي‭ ‬أيضا‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بفرص‭ ‬التتويج‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مجلة‭ (‬كيكر‭) ‬الرياضية‭ ‬الألمانية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬فيرتز‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لكن‭ ‬كارو‭ ‬نفى‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬شكك‭ ‬كارو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬فيرتز‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا،‭ ‬بصراحة‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭.‬

وينظر‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬المقبلة‭ ‬باعتبارها‭ ‬فرصة‭ ‬محتملة‭ ‬لبيع‭ ‬فيرتز،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬ضخم‭ ‬ينعش‭ ‬به‭ ‬خزينته،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬اللاعب‭ ‬ارتبط‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بايرن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭.‬







