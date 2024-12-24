كارو: نحن الأقرب إلى التجديد لفيرتز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): يعتقد فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أن النادي في وضع جيد لتمديد العقد مع النجم الشاب فلوريان فيرتز.
وعندما سئل عما إذا كان الانتقال إلى بايرن ميونخ سيسمح لليفركوزن بالحصول على عائد أكبر من بيع اللاعب الألماني لناد أجنبي آخر، صرح كارو لصحيفة (كولنر شتات أنزيجر) الألمانية: «هذا أيضا سؤال يتعلق بما يريده فلوريان فيرتز إذا أراد الرحيل».
واستدرك كارو: «لكنني أسمح لنفسي أيضا بالقول إنه لا يوجد الكثير من الأندية المتبقية التي هي أفضل من باير ليفركوزن عندما يتعلق الأمر بفرص التتويج بالألقاب».
وكانت مجلة (كيكر) الرياضية الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن فيرتز مدد عقده الذي يمتد حتى عام 2027 مدة عام واحد على الأقل، لكن كارو نفى هذا التقرير.
ورغم ذلك، شكك كارو في أن فيرتز سيلعب في ليفركوزن حتى عام 2026 من دون تمديد تعاقده مع النادي، حيث قال: «سيكون الأمر صعبا، بصراحة. الأمر ليس مستحيلا، لكنه ليس ما نريده».
وينظر حاليا إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باعتبارها فرصة محتملة لبيع فيرتز، إذ قد يحصل ليفركوزن حينها على مبلغ ضخم ينعش به خزينته، علما بأن اللاعب ارتبط بالانتقال إلى بايرن، بالإضافة إلى عدة أندية أوروبية كبرى أخرى.
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