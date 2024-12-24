Wednesday, 25 December 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كارو: نحن الأقرب إلى التجديد لفيرتز

12/24/2024 7:16:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬لتمديد‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬سيسمح‭ ‬لليفركوزن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬لناد‭ ‬أجنبي‭ ‬آخر،‭ ‬صرح‭ ‬كارو‭ ‬لصحيفة‭ (‬كولنر‭ ‬شتات‭ ‬أنزيجر‭) ‬الألمانية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬سؤال‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يريده‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬الرحيل‮»‬‭.‬

واستدرك‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬لكنني‭ ‬أسمح‭ ‬لنفسي‭ ‬أيضا‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بفرص‭ ‬التتويج‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مجلة‭ (‬كيكر‭) ‬الرياضية‭ ‬الألمانية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬فيرتز‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لكن‭ ‬كارو‭ ‬نفى‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬شكك‭ ‬كارو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬فيرتز‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا،‭ ‬بصراحة‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭.‬

وينظر‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬المقبلة‭ ‬باعتبارها‭ ‬فرصة‭ ‬محتملة‭ ‬لبيع‭ ‬فيرتز،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬ضخم‭ ‬ينعش‭ ‬به‭ ‬خزينته،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬اللاعب‭ ‬ارتبط‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بايرن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭.‬



MENAFN24122024000055011008ID1109028559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث