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مبابي يظهر وجهه الحقيقي

12/24/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المعاناة،‭ ‬أظهر‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بمراوغاته‭ ‬ونشاطه‭ ‬وغريزة‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬نجما‭ ‬عالميا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬إسكات‭ ‬انتقادات‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

الأحد‭ ‬ضد‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬الى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬افتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬الهجومي‭ ‬المدريدي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬العاشرة‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬مترًا‭ ‬فأسكن‭ ‬الكرة‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬لألفارو‭ ‬فرنانديس‭ ‬محرزا‭ ‬هدفه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬مرر‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬إبراهيم‭ ‬دياس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬الأخير‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭.‬

قال‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يظهر‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي‭. ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬كان‭ ‬جيدًا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكانه‭ ‬التحسن‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أكثر‭ ‬تحفيزًا‭ ‬وأكثر‭ ‬حماسًا‭ ‬وسعادة‭ ‬بوجوده‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الهداف‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬عقب‭ ‬أدائه‭ ‬المقنع‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬ترون‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬أنني‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬


نقد‭ ‬ذاتي‭ ‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬الضعيف‭ ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬ونهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬أضيفت‭ ‬إليها‭ ‬مشاكله‭ ‬القضائية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬اعترف‭ ‬مبابي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬اشبيلية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭(‬4-2‭) ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الحضيض‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬بلباو،‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المخيبة‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬حيث‭ ‬أهدر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬أفادته‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬مما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬انتقاد‭ ‬نفسه‭. ‬قال‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬أدركت‭ ‬فيها‭ ‬أنني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬القميص‭ ‬واللعب‭ ‬بشخصيتي‮»‬‭.‬

بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬تجول‭ ‬كالروح‭ ‬التائهة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬0-4‭)‬،‭ ‬وميلان‭ ‬الايطالي‭ (‬1-3‭) ‬ثم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ (‬0-2‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الآن‭ ‬يُسكت‭ ‬المنتقدين‭ ‬تمامًا‭ ‬مثل‭ ‬ناديه‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬مبابي‭ ‬واثقًا‭ ‬من‭ ‬نفسه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬مستواه‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬للتو‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين،‭ ‬يريد‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬وبث‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬المدافعين‭ ‬مجددا‭.‬


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