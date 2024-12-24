بوستيكوجلو يحث جونسون على العمل بجدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬أنجي‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الجناح‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ ‬سيعود‭ ‬أخيرا‭ ‬للتشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مزدحمة‭ ‬بالمباريات،‭ ‬وقبل‭ ‬زيارة‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭.‬

وتألق‭ ‬جونسون‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬وسجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري،‭ ‬لكنه‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬زميله‭ ‬ديان‭ ‬كولوسيفسكي‭. ‬وقال‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬برينان‭ ‬يحتاج‭ ‬فقط‭ ‬للاستمرار‭ ‬فيما‭ ‬يفعله‭. ‬كان‭ ‬لديّ‭ ‬ديان‭ (‬كولوسيفسكي‭) ‬وقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬حقا‭ ‬وسجل‭ ‬أهدافا‭. ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوازن‭ ‬الفريق‭ ‬وبإدارة‭ ‬عبء‭ ‬المباريات‭. ‬أثقلنا‭ ‬بالفعل‭ ‬كاهل‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭. ‬وسيعود‭ ‬برينان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الدقائق‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬توتنهام‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬6‭-‬3‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬تركت‭ ‬الفريق‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬ويتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬فورست‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وقال‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬سيحتاج‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬بالدوري‭ ‬واستمرار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬وسنحتاج‭ ‬لتدعيم،‭ ‬لكن‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬صعبة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنوعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنك‭ ‬ضمهم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬تشكيلة‭ ‬توتنهام‭ ‬لن‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬غيابات‭ ‬جديدة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ديستني‭ (‬أودوجي‭) ‬كان‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ (‬ضد‭ ‬ليفربول‭) ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬بنسبة‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بجاهزية‭ ‬كاملة‭.

(‬رودريجو‭) ‬بنتانكور‭ ‬أصبح‭ ‬متاحا‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬إيقافه‭. ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬



