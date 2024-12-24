بوستيكوجلو يحث جونسون على العمل بجدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير أمس الثلاثاء إن الجناح برينان جونسون سيعود أخيرا للتشكيلة الأساسية مع سعي المدرب الأسترالي لإعادة ترتيب أوراقه خلال فترة مزدحمة بالمباريات، وقبل زيارة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الخميس.
وتألق جونسون (23 عاما) في وقت سابق من الموسم وسجل ستة أهداف في تسع مباريات بالدوري، لكنه ابتعد عن التشكيلة في الأسابيع الأخيرة بعد تألقه زميله ديان كولوسيفسكي. وقال بوستيكوجلو للصحفيين قبل مباراة الخميس «برينان يحتاج فقط للاستمرار فيما يفعله. كان لديّ ديان (كولوسيفسكي) وقدم أداء جيدا حقا وسجل أهدافا. الأمر يتعلق بتوازن الفريق وبإدارة عبء المباريات. أثقلنا بالفعل كاهل بعض اللاعبين. وسيعود برينان للمشاركة في عدد كاف من الدقائق».
ويسعى توتنهام للتعافي من الهزيمة المخيبة للآمال 6-3 على أرضه أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد الماضي، والتي تركت الفريق الواقع شمال لندن في المركز 11 في ترتيب الدوري ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن فورست صاحب المركز الرابع.
وقال بوستيكوجلو إن الفريق سيحتاج لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل معاناته بالدوري واستمرار مشاركته في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.
وأضاف «سنعاني من نقص في بعض المراكز وسنحتاج لتدعيم، لكن فترة الانتقالات في يناير صعبة بعض الشيء فيما يتعلق بنوعية اللاعبين الذين يمكنك ضمهم».
وقال بوستيكوجلو أيضا إن تشكيلة توتنهام لن تشهد أي غيابات جديدة، مضيفا «ديستني (أودوجي) كان على مقاعد البدلاء (ضد ليفربول) لكنه لم يكن على ما يرام بنسبة مئة بالمئة ويجب أن يكون بجاهزية كاملة.
(رودريجو) بنتانكور أصبح متاحا بعد نهاية إيقافه. هذا كل شيء في الوقت الحالي».
MENAFN24122024000055011008ID1109028557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.