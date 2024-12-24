غوارديولا: هالاند ليس المسؤول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمس الثلاثاء، أن المهاجم النروجي إرلينغ هالاند ليس المسؤول الوحيد عن الانهيار الدراماتيكي الذي يتعرض له حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم. ويعيش سيتي المتوج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، أسوأ فتراته. خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا 1-2 السبت في الدوري، كانت التاسعة في آخر 12 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
وفشل هالاند هداف الدوري في الموسم الماضي بـ27 هدفا، بالتسجيل في خمس من المباريات الست الأخيرة.
وقال المهاجم الدولي لقناة «تي أن تي سبورتس» بعد الخسارة أمام فيلا «أنا أنظر إلى نفسي أولا. لم أسجل من الفرص التي أتيحت لي. يجب أن أقدّم مستوى أفضل، لم أكن جيدا بما يكفي».
لكن غوارديولا دافع عن هالاند الذي سجل 108 أهداف منذ انضمامه إلى النادي عام 2022، قائلا «سنكون أسوأ من دونه.. يحتاج إلى أن تصل إليه كرات أفضل في الأماكن الصحيحة».
وتابع قبل مواجهة إيفرتون غدا الخميس على ملعب الاتحاد في افتتاح المرحلة السادسة عشرة «الأمر يتعلق بنا وليس بلاعب واحد. حين كنا في السابق نسجل الأهداف وكان إرلينغ بأفضل أحواله ويساعدنا، كان ذلك بسبب الفريق».
وأضاف «وحين يكون لديك مشكلات في الدفاع، في الوسط، فإن اللوم يقع على الجميع. إنه فريق، الأمر لا يتعلق بلاعب واحد». واعتبر مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق أن هالاند «مهم جدا بالنسبة إلينا، وسيكون مهما جدا لنا. (علينا أن) نحاول القيام بالأمور بشكل أفضل، أن نستخدمه بشكل أفضل».
وشرح أن نتائج سيتي الأخيرة ليست بسبب أن «الفريق لا يركض، لا يقاتل، (أو بسبب) هذا اللاعب أو هذا المدرب. (المشكلة) بالكثير من التفاصيل الصغيرة أو الكبيرة التي تسبب في ألا نكون جيدين كما كنا. لكن لدينا فرصة جديدة في البوكسينغ داي».
ويحتل سيتي المركز السابع بـ27 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة والذي كان قد تعادل مع إيفرتون سلبا في المرحلة الماضية.
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