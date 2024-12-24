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غوارديولا: هالاند ليس المسؤول

12/24/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬ليس‭ ‬المسؤول‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬الانهيار‭ ‬الدراماتيكي‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويعيش‭ ‬سيتي‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أسوأ‭ ‬فتراته‭. ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬كانت‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وفشل‭ ‬هالاند‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بـ27‭ ‬هدفا،‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬أن‭ ‬تي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬فيلا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬نفسي‭ ‬أولا‭. ‬لم‭ ‬أسجل‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقدّم‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬غوارديولا‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬108‭ ‬أهداف‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سنكون‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬دونه‭.. ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬كرات‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الصحيحة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬إيفرتون‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بنا‭ ‬وليس‭ ‬بلاعب‭ ‬واحد‭. ‬حين‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬نسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬وكان‭ ‬إرلينغ‭ ‬بأفضل‭ ‬أحواله‭ ‬ويساعدنا،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬وحين‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬فإن‭ ‬اللوم‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬إنه‭ ‬فريق،‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بلاعب‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬هالاند‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬وسيكون‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬لنا‭. (‬علينا‭ ‬أن‭) ‬نحاول‭ ‬القيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬أن‭ ‬نستخدمه‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬سيتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليست‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يركض،‭ ‬لا‭ ‬يقاتل،‭ (‬أو‭ ‬بسبب‭) ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أو‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭. (‬المشكلة‭) ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬أو‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ألا‭ ‬نكون‭ ‬جيدين‭ ‬كما‭ ‬كنا‭. ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البوكسينغ‭ ‬داي‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬سيتي‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بـ27‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

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