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أموريم يشكك بـ ((خيارات)) المحيطين براشفورد

12/24/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شكك‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬بـ«خيارات‮»‬‭ ‬المحيطين‭ ‬بمهاجم‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لمغادرة‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬ألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬20‭).‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الديربي‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬2-1‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

وقبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬قال‭ ‬راشفورد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحفي‭ ‬البريطاني‭ ‬هنري‭ ‬وينتر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬شخصيا،‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬مستعد‭ ‬لتحدي‭ ‬جديد‭ ‬والخطوات‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬أموريم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬راشفورد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬لكني‭ ‬أتفهم‭ ‬أن‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬لديهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬حولهم،‭ ‬وهناك‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تُتَخذ‭ ‬بعض‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الفكرة‭ ‬الأولى‭ ‬للاعب‭ (‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يفكر‭ ‬بها‭ ‬اللاعب‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اختاروا‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ (‬مع‭ ‬هنري‭ ‬وينتر‭) ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بماركوس‭ ‬فقط‭. ‬أنا‭ ‬أفهم‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬كمدرب‭ ‬أركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتدرب‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الباقي،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬وإلى‭ ‬النادي‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬أموريم‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لراشفورد‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬مؤكدا‭ ‬رغبته‭ ‬ببقاء‭ ‬اللاعب‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬إنه‭ ‬يستطيع‭ ‬‮«‬فصل‮»‬‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬راشفورد‭ ‬عن‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬مستشارو‭ ‬اللاعب،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬أركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬ماركوس‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬الآن،‭ (‬من‭) ‬رجل‭ ‬موهوب‭ ‬مثل‭ ‬ماركوس،‭ ‬ولن‭ ‬أفكر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭. ‬أنا‭ ‬فقط‭ ‬أرى‭ ‬ما‭ ‬أراه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬


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