أموريم يشكك بـ ((خيارات)) المحيطين براشفورد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (أ ف ب): شكك المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد روبن أموريم بـ«خيارات» المحيطين بمهاجم «الشياطين الحمر» ماركوس راشفورد الذي يبدو في طريقه لمغادرة حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الإنكليزي لكرة القدم (20).
ولم يكن ابن الـ27 عاما موجودا في التشكيلة التي خسرت يوم الأحد في الدوري أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في «أولد ترافورد»، بعدما غاب عن الفوز في الديربي على مانشستر سيتي 2-1 ثم في الخسارة أمام توتنهام 3-4 في ربع نهائي كأس الرابطة.
وقبل يومين من الخسارة أمام توتنهام قال راشفورد في مقابلة مع الصحفي البريطاني هنري وينتر على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالنسبة إلي، شخصيا، أعتقد أني مستعد لتحدي جديد والخطوات التالية».
وتطرق أموريم إلى وضع راشفورد في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، قائلا: «إنه موقف صعب لكني أتفهم أن لاعبين من هذا النوع لديهم الكثير من الأشخاص حولهم، وهناك إمكانية أن تُتَخذ بعض الخيارات التي قد لا تكون الفكرة الأولى للاعب (لم يكن يفكر بها اللاعب)». وتابع: «لقد اختاروا إجراء هذه المقابلة (مع هنري وينتر) لأن الأمر لا يتعلق بماركوس فقط. أنا أفهم ذلك، ومن ثم بالنسبة إلي كمدرب أركز فقط على الأداء والطريقة التي يتدرب بها».
وتابع: «بالنسبة إلى الباقي، أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة إلي وإلى النادي التعامل معه عندما يحين الوقت المناسب».
وأعرب أموريم أيضا عن دعمه لراشفورد الذي يرتبط مع يونايتد بعقد حتى عام 2028، مؤكدا رغبته ببقاء اللاعب.
وقال المدرب البرتغالي إنه يستطيع «فصل» علاقته مع راشفورد عن القرارات التي يتخذها مستشارو اللاعب، مضيفا: «في الوقت الحالي، أركز فقط على تحسين أداء ماركوس. نحن بحاجة إلى الكثير الآن، (من) رجل موهوب مثل ماركوس، ولن أفكر الآن في المقابلة. أنا فقط أرى ما أراه على أرض الملعب».
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