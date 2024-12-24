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ديتش يرفض التقليل من سيتي

12/24/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرفض‭ ‬شون‭ ‬ديتش‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬إيفرتون،‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬نتائجه‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬حاليا‭.‬

ورغم‭ ‬خسارة‭ ‬إيفرتون‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬فإنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬استعاد‭ ‬اتزانه،‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬خسارتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ12‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬قدرة‭ ‬ديتش‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬للفريق،‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬لياقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬المتقطعة،‭ ‬وفقا‭ ‬للمدير‭ ‬الفني‭ ‬البريطاني‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬بالقصيرة،‭ ‬وبعدما‭ ‬تلقى‭ ‬9‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ12‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وحذر‭ ‬ديتش‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬انتفاضة‭ ‬محتملة‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬فريقه‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬الاتحاد‭) ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ18‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وتحدث‭ ‬مدرب‭ ‬إيفرتون‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬سيتي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حققوا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جوسيب‭ (‬جوارديولا‭) ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يبدو‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬الانطباع‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتى‭ ‬وليس‭ ‬هل‭ ‬يعود‭ ‬الفريق‭ ‬لمستواه‭ ‬ونتائجه‭ ‬الطبيعية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ديتش‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كل‭ ‬تاريخ‭ ‬بيب،‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مر‭ ‬بفترات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬حتى‭ ‬لأفضل‭ ‬المدربين،‭ ‬وهو‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬فإن‭ ‬المرور‭ ‬بفترة‭ ‬فراغ‭ ‬يظهر‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬اللعبة‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأفضل‭ ‬الفرق‮»‬‭.‬




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