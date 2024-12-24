ديتش يرفض التقليل من سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): يرفض شون ديتش مدرب فريق إيفرتون، التقليل من شأن فريق مانشستر سيتي، الذي يعاني من تراجع نتائجه بشكل حاد في الفترة الأخيرة، على الرغم من الثقة المتزايدة التي يتمتع بها فريقه حاليا.
ورغم خسارة إيفرتون مبارياته الأربع الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، فإنه سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما تلقى خسارتين فقط في مبارياته الـ12 الأخيرة بالمسابقة، وهو ما يكشف قدرة ديتش على إعادة الاستقرار للفريق، الذي عانى من عدم لياقة عدد من لاعبيه بشكل كامل بعد فترة ما قبل الموسم المتقطعة، وفقا للمدير الفني البريطاني.
في المقابل، يسعى مانشستر سيتي للخروج من النفق المظلم الذي دخل منذ فترة ليست بالقصيرة، وبعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات.
وحذر ديتش لاعبيه من انتفاضة محتملة لمانشستر سيتي، حينما يحل فريقه ضيفا على ملعب (الاتحاد) غد الخميس في المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحدث مدرب إيفرتون عن لاعبي سيتي قائلا «لقد حققوا نجاحا كبيرا تحت قيادة جوسيب (جوارديولا) على مر السنين لدرجة أن الجميع يبدو تحت هذا الانطباع بأن الأمر يتعلق بمتى وليس هل يعود الفريق لمستواه ونتائجه الطبيعية».
أضاف ديتش في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لا أعرف كل تاريخ بيب، لكني أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون قد مر بفترات مثل هذه».
وتابع «ربما تعتقد أن هذا يحدث في مرحلة ما، حتى لأفضل المدربين، وهو بلا شك أحد أفضل المدربين على الإطلاق، لكن بالنسبة إليه، فإن المرور بفترة فراغ يظهر مدى صعوبة اللعبة حتى بالنسبة لأفضل الفرق».
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