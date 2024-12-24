بويت مدربا لفريق تشونبوك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيول – (أ ف ب): سيتولى لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني السابق غوستافو بويت مهمة تدريب فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال آسيا مرتين أمس الثلاثاء.
وكان بوييت أول أوروغوياني يشرف على تدريب فريق في «بريميرليغ» من بوابة سندرلاند في عام 2013، علما أنه كان مدربا لمنتخب اليونان حتى مارس من العام الحالي.
وستقع على المدرب البالغ من العمر 57 عاما مهمة إعادة إحياء تشونبوك الفائز بلقب الدوري الكوري تسع مرات قياسية لكنه كان يعاني في الأعوام الأخيرة.
وتجنّب الفريق الهبوط إلى الدرجة الثانية عبر مباراة فاصلة في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما حلّ عاشرا في ترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقا.
وتألق بويت خلال مسيرته كلاعب مع تشلسي وتوتنهام، وحصل على أول وظيفة له كمدرب حين أشرف على برايتون في الدرجة الثالثة الإنكليزية في عام 2009، كما درّب أندية في اليونان، وإسبانيا، والصين، وتشيلي وفرنسا.
يُشار إلى أن الروماني دان بيتريسكو، زميل بويت السابق في تشلسي، كان مدربا لتشونبوك غير أنه ترك منصبه في أبريل من العام الحالي.
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