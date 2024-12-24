بويت مدربا لفريق تشونبوك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيتولى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬السابق‭ ‬غوستافو‭ ‬بويت‭ ‬مهمة‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬تشونبوك‭ ‬هيونداي‭ ‬موتورز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬مرتين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬بوييت‭ ‬أول‭ ‬أوروغوياني‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬‮«‬بريميرليغ‮»‬‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬سندرلاند‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليونان‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وستقع‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬مهمة‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬تشونبوك‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الكوري‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬قياسية‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتجنّب‭ ‬الفريق‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عبر‭ ‬مباراة‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بعدما‭ ‬حلّ‭ ‬عاشرا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬12‭ ‬فريقا‭.‬

وتألق‭ ‬بويت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬وتوتنهام،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬وظيفة‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬حين‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬كما‭ ‬درّب‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬والصين،‭ ‬وتشيلي‭ ‬وفرنسا‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الروماني‭ ‬دان‭ ‬بيتريسكو،‭ ‬زميل‭ ‬بويت‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تشلسي،‭ ‬كان‭ ‬مدربا‭ ‬لتشونبوك‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬



