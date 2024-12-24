Wednesday, 25 December 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسيالا يتطلع إلى نتيجة جيدة في عقده

12/24/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يأمل‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬البطل‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭.‬

وقال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ (‬سود‭ ‬دويتشه‭ ‬تسايتونج‭) ‬الألمانية‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬ذلك‭! ‬المحادثات‭ ‬جارية،‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‮»‬‭. ‬وينتهي‭ ‬عقد‭ ‬موسيالا‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬لكن‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة‭ ‬بالنادي‭ ‬البافاري‭ ‬قال‭ ‬بالفعل‭ ‬إنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬موسيالا‭ ‬وجه‭ ‬الفريق‭.‬

وصرح‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬بايرن‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬والعمل‭ ‬والتحسن‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباريات‭ ‬والألقاب،‭ ‬ولكنني‭ ‬أيضا‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬نفسي‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ذكر‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأعرب‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬انزعاجه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حينما‭ ‬اصطدمت‭ ‬تسديدته‭ ‬بيد‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريلا‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭. ‬وأكد‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬أن‭ ‬أخرج‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬رأسي‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭. ‬لم‭ ‬أفهم‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الحكم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنتوني‭ ‬تايلور‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬اللعب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتدخل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬ويصعد‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭.‬

MENAFN24122024000055011008ID1109028552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث