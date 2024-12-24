موسيالا يتطلع إلى نتيجة جيدة في عقده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): يأمل جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، أن تسفر المفاوضات بشأن تمديد عقده مع البطل التاريخي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عن نتيجة جيدة.
وقال موسيالا في مقابلة مع صحيفة (سود دويتشه تسايتونج) الألمانية: «نأمل ذلك! المحادثات جارية، هذا كل ما يمكنني قوله». وينتهي عقد موسيالا الحالي مع بايرن في صيف 2026، لكن ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بالنادي البافاري قال بالفعل إنهم يرغبون في أن يصبح موسيالا وجه الفريق.
وصرح موسيالا: «إنه لشرف كبير بالنسبة إلي، بايرن هو أحد أعظم الأندية في العالم، يتعلق الأمر بالنسبة إلي بالاستمتاع والعمل والتحسن والفوز بالمباريات والألقاب، ولكنني أيضا أرغب في عدم الضغط على نفسي».
وعندما سئل عن اللحظة التي علقت في ذهنه خلال عام 2024 ذكر لاعب خط الوسط الشاب الخروج من دور الثمانية أمام إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا.
وأعرب النجم الألماني الدولي عن انزعاجه من عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده في المباراة، حينما اصطدمت تسديدته بيد مارك كوكوريلا مدافع منتخب إسبانيا داخل منطقة الجزاء في الوقت الإضافي. وأكد موسيالا: «لم أستطع أن أخرج الأمر من رأسي فترة من الوقت. لم أفهم قرار الحكم».
وأشار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي أدار المباراة إلى استمرار اللعب، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد، حيث كانت النتيجة تشير في ذلك الوقت إلى التعادل 1-1، قبل أن يحرز المنتخب الإسباني هدفه الثاني ويصعد إلى قبل النهائي في البطولة القارية على حساب منتخب ألمانيا.
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