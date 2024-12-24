موسيالا يتطلع إلى نتيجة جيدة في عقده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يأمل‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬البطل‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭.‬

وقال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ (‬سود‭ ‬دويتشه‭ ‬تسايتونج‭) ‬الألمانية‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬ذلك‭! ‬المحادثات‭ ‬جارية،‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‮»‬‭. ‬وينتهي‭ ‬عقد‭ ‬موسيالا‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬لكن‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة‭ ‬بالنادي‭ ‬البافاري‭ ‬قال‭ ‬بالفعل‭ ‬إنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬موسيالا‭ ‬وجه‭ ‬الفريق‭.‬

وصرح‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬بايرن‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬والعمل‭ ‬والتحسن‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباريات‭ ‬والألقاب،‭ ‬ولكنني‭ ‬أيضا‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬نفسي‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ذكر‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأعرب‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬انزعاجه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حينما‭ ‬اصطدمت‭ ‬تسديدته‭ ‬بيد‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريلا‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭. ‬وأكد‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬أن‭ ‬أخرج‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬رأسي‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭. ‬لم‭ ‬أفهم‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الحكم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنتوني‭ ‬تايلور‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬اللعب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتدخل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬ويصعد‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭.‬