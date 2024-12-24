بويول: مونديال الأندية سيكون احتفالية كروية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬كارليس‭ ‬بويول،‭ ‬أسطورة‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بالزمن‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬بشكلها‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالنجاحات،‭ ‬توج‭ ‬بويول‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬تقريبا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الكتالوني‭ ‬أو‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وتحدث‭ ‬بويول‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬قائلا‭: ‬‮«‬في‭ ‬أول‭ ‬عام‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ (‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭)‬،‭ ‬تعرضنا‭ ‬للخسارة‭. ‬أتذكر‭ ‬أننا‭ ‬لعبنا‭ ‬ضد‭ ‬إنترناسيونال‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬صغيرا،‭ ‬خسر‭ ‬برشلونة‭ ‬أمام‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬البرازيلي‭ (‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬عام‭ ‬1992‭)‬‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬بويول‭: ‬‮«‬أتذكر‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬لعدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وفزت‭ ‬بها‭ ‬مرتين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعلني‭ ‬سعيدا‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وبالفعل،‭ ‬ثأر‭ ‬بويول‭ ‬وبرشلونة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة،‭ ‬عقب‭ ‬فوزهما‭ ‬بنسختي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2011،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬يفوز‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين،‭ ‬وفي‭ ‬تتويجه‭ ‬الأخير‭ ‬باللقب،‭ ‬تغلب‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬سانتوس‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬نيمار،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬شابا،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهوده‭.‬