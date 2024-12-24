بيريز: سنواصل العمل لتحقيق أحلام الريال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريز،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬كان‭ ‬حافلا‭ ‬بالنجاحات‭ ‬الرياضية‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭. ‬وخلال‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬سيودعنا‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬استعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬للمرة‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬ليعزز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬الأندية‭ ‬المتوجة‭ ‬باللقب‭ ‬المرموق‭.‬

كما‭ ‬توج‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أيضا‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ (‬كأس‭ ‬إنتر‭ ‬كونتيننتال‭).‬

وقال‭ ‬بيريز‭ ‬في‭ ‬تهنئته‭ ‬لجميع‭ ‬المنتمين‭ ‬للنادي‭ ‬بالعام‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نتمنى‭ ‬لكم‭ ‬أعيادا‭ ‬مجيدة‭. ‬إنها‭ ‬أعياد‭ ‬عزيزة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬تحمل‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬والأحبة،‭ ‬ولكنها‭ ‬أيضا‭ ‬أيام‭ ‬خاصة‭ ‬جدة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬رحلوا‭ ‬عنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بيريز‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أستذكر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬تأثروا‭ ‬بالفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬إسبانيا‭. ‬قلوبنا‭ ‬معهم‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬عن‭ ‬مودتنا‭ ‬وتضامننا‭. ‬كذلك‭ ‬نستذكر‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ونرسل‭ ‬لهم،‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬رسالة‭ ‬أمل‭ ‬وتضامن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬الني‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه‭ ‬‮«‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬الذي‭ ‬يوحد‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬نشاركهم‭ ‬قيم‭ ‬نادينا‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬حافلا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭. ‬عشنا‭ ‬معا‭ ‬أفراح‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الـ15‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامنا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬بيريز‭ ‬تهنئته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬مجيد‭ ‬وآمل‭ ‬ان‭ ‬يجلب‭ ‬لنا‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬الصحة‭ ‬والعمل‭ ‬والسلام‭ ‬والسعادة‭ ‬والتضامن‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬



