بيريز: سنواصل العمل لتحقيق أحلام الريال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن عام 2024 كان حافلا بالنجاحات الرياضية للفريق الملكي. وخلال العام، الذي سيودعنا بعد عدة أيام، استعاد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه 2/صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية للمسابقة القارية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية المتوجة باللقب المرموق.
كما توج الريال في عام 2024 أيضا بالدوري الإسباني لكرة القدم وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).
وقال بيريز في تهنئته لجميع المنتمين للنادي بالعام الجديد «من ريال مدريد نتمنى لكم أعيادا مجيدة. إنها أعياد عزيزة على الجميع تحمل لقاءات مع العائلة والأحبة، ولكنها أيضا أيام خاصة جدة نستذكر فيها أولئك الذين رحلوا عنا».
وأضاف بيريز «في هذا العام أريد أن أستذكر بشكل خاص جميع الذين تأثروا بالفيضانات المدمرة التي ضربت إسبانيا. قلوبنا معهم وأريد أن أعبر لهم جميعا عن مودتنا وتضامننا. كذلك نستذكر جميع الأفراد الذين يعانون في أماكن كثيرة حول العالم، ونرسل لهم، من ريال مدريد، رسالة أمل وتضامن».
وتابع رئيس الريال في تصريحاته، الني نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه «ريال مدريد هو الشعور الذي يوحد ملايين الأشخاص الذين نشاركهم قيم نادينا. لقد كان عاما حافلا بالإنجازات الرياضية الكبيرة. عشنا معا أفراح الفوز بكأس أبطال أوروبا الـ15 وسنواصل العمل معا لتحقيق أحلامنا».
واختتم بيريز تهنئته قائلا «عيد ميلاد مجيد وآمل ان يجلب لنا العام الجديد 2025 الصحة والعمل والسلام والسعادة والتضامن للجميع».
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