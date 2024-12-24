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إعلان البلد المضيف لـ ((خليجي 27)).. غدا

12/24/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعقد‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية،‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وسيناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الجماهير‭ ‬الخليجية‭.‬

كما‭ ‬سيشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعلان‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬للنسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬27‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تستضيف‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كحدث‭ ‬رياضي‭ ‬بارز‭ ‬يوحد‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬



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