إعلان البلد المضيف لـ ((خليجي 27)).. غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية، يوم غد الخميس في دولة الكويت.
وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.
كما سيشهد الاجتماع إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.
يُذكر أن دولة الكويت تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، حيث تسعى البطولة إلى ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز يوحد الشعوب الخليجية ويعزز من تطور كرة القدم في المنطقة.
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