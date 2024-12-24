ولد علي يشدد على صعوبة المواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭/‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تحدث‭ ‬الجزائري‭ ‬نورالدين‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليمن‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬جولات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

ويبحث‭ ‬منتخبا‭ ‬السعودية‭ ‬واليمن‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزهما‭ ‬الأول‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسرا‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وقال‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إنه‭ ‬يدرك‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬حاليا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ (‬الأخضر‭) ‬سيسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة‭.‬

وألمح‭ ‬مدرب‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مثلا‭ ‬فرنسيا‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حذرا‭ ‬من‭ ‬الوحش‭ ‬المجروح‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المثل‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بمراحل‭ ‬صعبة‭.‬

أضاف‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬مثل‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬ومصعب‭ ‬الجوير‭ ‬ومحمد‭ ‬كنو،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القوة‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬السلبيات‭ ‬ونقاط‭ ‬الضعف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

ولفت‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬مثلهما،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬والظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاث‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬مازال‭ ‬يحلم‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بعدما‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬طوال‭ ‬مشاركاته‭ ‬السابقة‭ ‬بالبطولة‭.‬