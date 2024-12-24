ولد علي يشدد على صعوبة المواجهة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت/الرياض - (د ب أ): تحدث الجزائري نورالدين ولد علي المدير الفني لمنتخب اليمن عن المباراة المرتقبة لفريقه أمام نظيره السعودي، اليوم الأربعاء، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، المقامة حاليا في الكويت، والتي تشهد لقاء آخر بين البحرين والعراق في اليوم ذاته.
ويبحث منتخبا السعودية واليمن عن تحقيق فوزهما الأول بالمجموعة، بعدما خسرا أمام البحرين والعراق على الترتيب في الجولة الافتتاحية.
وقال ولد علي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء، إنه يدرك الفترة الصعبة التي يعيشها المنتخب السعودي حاليا، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة نظرا إلى أن المنتخب (الأخضر) سيسعى لتحقيق الفوز واستعادة الثقة.
وألمح مدرب اليمن إلى أن هناك مثلا فرنسيا يقول: «يجب أن تكون حذرا من الوحش المجروح»، مشيرا إلى أن هذا المثل ينطبق على المنتخب السعودي الذي يمر بمراحل صعبة.
أضاف ولد علي أن المنتخب السعودي يضم العديد من اللاعبين المميزين مثل سالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد كنو، وغيرهم من عناصر القوة لكنه أكد أنه سيعمل على استغلال السلبيات ونقاط الضعف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
ولفت المدرب الجزائري إلى أنه التقى المنتخب السعودي 4 مرات، حيث تعادل في اثنتين وخسر في مثلهما، معربا عن أمله في تحقيق المفاجأة والظفر بنقاط المباراة الثلاث.
يشار إلى أن المنتخب اليمني مازال يحلم بتحقيق فوزه الأول في كأس الخليج العربي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار طوال مشاركاته السابقة بالبطولة.
MENAFN24122024000055011008ID1109028548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.