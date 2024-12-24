رينار: الآمال مازالت قائمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭/‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفي‭ ‬رينار،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬والطموح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬للصعود‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬العراق‭ ‬والبحرين‭.‬

ويبحث‭ ‬منتخبا‭ ‬السعودية‭ ‬واليمن‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزهما‭ ‬الأول‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسرا‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وعقد‭ ‬رينار‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬اليمن،‭ ‬وجه‭ ‬خلاله‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬ومواصلة‭ ‬الطموح‭ ‬والأمل،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تفهمه‭ ‬لخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬أنه‭ ‬يحاول‭ ‬تصحيح‭ ‬وتخطي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭.‬

وصرح‭ ‬رينار‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬وذكرت‭ ‬في‭ ‬سؤال‭ ‬سابق،‭ ‬لدينا‭ ‬مباراتان‭ ‬والأمل‭ ‬باق،‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬2019‭ ‬خسرنا‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬ولكن‭ ‬تأهلنا‭ ‬للنهائي،‭ ‬هذه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمور‭ ‬تتغير‭ ‬بسرعة،‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬رينارد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬مضيفا‭: ‬عندما‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬الفارق‭ ‬بيننا‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬الأمر‭ ‬بأيدينا‭ ‬وتتبقى‭ ‬مباراتان،‭ ‬استخدام‭ ‬كلمة‭ (‬الوضع‭ ‬حرج‭) ‬ليس‭ ‬مطروحا‭ ‬الآن،‭ ‬أتفهم‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬وأستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭.‬

وعن‭ ‬عدم‭ ‬استدعاء‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سالم‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬قال‭ ‬رينار‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مدرب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬تخسرها‭ ‬تأتيك‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬المنضمين،‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬بالموجودين‭ ‬وأثق‭ ‬بهم،‭ ‬لدينا‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬والجميع‭ ‬يستطيع‭ ‬التهديف،‭ ‬سجلنا‭ ‬هدفين‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬ولكن‭ ‬استقبلنا‭ ‬ثلاث‭ ‬أهداف‭ ‬بسبب‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية،‭ ‬لذلك‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬