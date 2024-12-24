رينار: الآمال مازالت قائمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت/الرياض - (د ب أ): أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه سيواصل العمل والطموح من أجل قيادة المنتخب السعودي للصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، المقامة حاليا في الكويت.
ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للدور الأول للمسابقة، التي تشهد لقاء آخر يجمع بين منتخبي العراق والبحرين.
ويبحث منتخبا السعودية واليمن عن تحقيق فوزهما الأول بالمجموعة، بعدما خسرا أمام البحرين والعراق على الترتيب في الجولة الافتتاحية.
وعقد رينار مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء للحديث عن مواجهة اليمن، وجه خلاله رسالة الى الجمهور السعودي أكد فيها عدم الاستسلام ومواصلة الطموح والأمل، معربا عن تفهمه لخيبة الأمل في المباريات الماضية لكنه أشار إلى أن الجماهير يجب أن تعرف أنه يحاول تصحيح وتخطي هذه الفترة الصعبة.
وصرح رينار «سبق وذكرت في سؤال سابق، لدينا مباراتان والأمل باق، في كأس الخليج 2019 خسرنا المباراة الأولى أمام الكويت ولكن تأهلنا للنهائي، هذه كرة القدم الأمور تتغير بسرعة، جميع الفرق متقاربة في البطولة من وجهة نظري».
وشدد رينارد على أن المنتخب السعودي ليس في وضع حرج حتى الآن، مضيفا: عندما تنظر إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الفارق بيننا وصاحب المركز الثاني نقطة وحيدة فقط، في كأس الخليج الأمر بأيدينا وتتبقى مباراتان، استخدام كلمة (الوضع حرج) ليس مطروحا الآن، أتفهم خيبة الأمل وأستطيع أن أقول أننا نعمل في أقصى ما يمكن لمعالجة الوضع.
وعن عدم استدعاء عبدالله آل سالم بعد إصابة فراس البريكان قال رينار: «أنا مدرب لفترة طويلة، في أي مباراة تخسرها تأتيك أسئلة حول اللاعبين غير المنضمين، علينا التركيز بالموجودين وأثق بهم، لدينا عبدالله رديف وسالم الدوسري والجميع يستطيع التهديف، سجلنا هدفين أمام البحرين ولكن استقبلنا ثلاث أهداف بسبب الأخطاء الدفاعية، لذلك أركز على لاعبي فريقي».
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