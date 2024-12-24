رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم عام محبة وسلام.
وقال الصفدي: "باسمي وزملائي في مجلس النواب أتقدم بأطيب التهاني من إخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، متمنياً لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة بأبهى صور الوئام".
وأكد "إننا في الأردن نفخر بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والتي شكلت حالة متميزة في العيش والتسامح والتراحم بفضل حرص قيادتنا الهاشمية على تكريس أسس العيش المشترك والحياة الكريمة للمواطنين كافة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "نتضرع من العلي القدير أن يحفظ أردننا الغالي خلف راية قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا".
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