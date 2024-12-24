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رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

12/24/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم عام محبة وسلام.
وقال الصفدي: "باسمي وزملائي في مجلس النواب أتقدم بأطيب التهاني من إخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، متمنياً لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة بأبهى صور الوئام".
وأكد "إننا في الأردن نفخر بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والتي شكلت حالة متميزة في العيش والتسامح والتراحم بفضل حرص قيادتنا الهاشمية على تكريس أسس العيش المشترك والحياة الكريمة للمواطنين كافة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "نتضرع من العلي القدير أن يحفظ أردننا الغالي خلف راية قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا".








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