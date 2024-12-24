ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب 5 دولارات ليصل إلى 2633 دولارا للأوقية الواحدة.



وارتفع، عند إغلاق مداولات اليوم، مؤشر الصناعي 390 نقطة ليصل إلى 43298 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 266 نقطة ليصل إلى 20031 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 65 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 70.11 دولار للبرميل الواحد.