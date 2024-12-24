Wednesday, 25 December 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

12/24/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب 5 دولارات ليصل إلى 2633 دولارا للأوقية الواحدة.


وارتفع، عند إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي 390 نقطة ليصل إلى 43298 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 266 نقطة ليصل إلى 20031 نقطة.


وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 65 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 70.11 دولار للبرميل الواحد.

MENAFN24122024000208011052ID1109028492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث