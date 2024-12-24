تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
التاريخ
12/24/2024 3:13:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الثلاثاء، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وكان قد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.
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