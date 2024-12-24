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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

12/24/2024 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الثلاثاء، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وكان قد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.

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