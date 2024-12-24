MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد، بدءا من ميدان الشهيد معاذ الكساسبة باتجاه منطقة حكما، بمشاركة الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات البيئية والجامعات والأندية الرياضية وغرفتي صناعة وتجارة إربد، إضافة إلى شركة كهرباء إربد.



وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.



وشهدت الحملة حضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ومدير مديرية حماية البيئة بإربد المهندس فوزي العكور، وممثل غرفة صناعة إربد عضو مجلس الإدارة أمين الرمحي، ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.



وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة، وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن إلقاء النفايات في الشوارع العامة أو من المركبات، للحفاظ على نظافة مدينة إربد ومناطقها، بما يعكس سلوكًا حضاريًا للمجتمعات المحلية.



من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي أهمية حملة النظافة التي نفذتها البلدية في شارع عمان، مشددًا على دورها في الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة.