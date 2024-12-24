زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة المفرق من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في المحافظة إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، للحصول على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.



وأكدت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.



وأوضحت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، مصدر الري، والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة الحيوانية يقوم مدير مديرية الزراعة المعنية بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.