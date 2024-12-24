زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين
من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في المحافظة إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، للحصول على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.
وأكدت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.
وأوضحت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، مصدر الري، والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة الحيوانية يقوم مدير مديرية الزراعة المعنية بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.
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