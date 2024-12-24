Tuesday, 24 December 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

12/24/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في المحافظة إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، للحصول على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.


وأكدت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.


وأوضحت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، مصدر الري، والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة الحيوانية يقوم مدير مديرية الزراعة المعنية بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.

MENAFN24122024000208011052ID1109028315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث