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استشهاد شابين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

12/24/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حارة الحمام في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بوصول شهيدين و7 إصابات، بينها 3 حرجة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي نتيجة القصف.


وكانت حارة الحمام في المخيم تعرضت في وقت سابق اليوم لعدة غارات بالطائرات المسيرة، في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر القصف الأول عن استشهاد فلسطينيتين، وإصابة طفل وفتاة، كما استشهد شاب آخر جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

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