استشهاد شابين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف
طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حارة الحمام في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بوصول شهيدين و7 إصابات، بينها 3 حرجة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي نتيجة القصف.
وكانت حارة الحمام في المخيم تعرضت في وقت سابق اليوم لعدة غارات بالطائرات المسيرة، في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر القصف الأول عن استشهاد فلسطينيتين، وإصابة طفل وفتاة، كما استشهد شاب آخر جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
MENAFN24122024000208011052ID1109028314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.