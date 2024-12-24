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الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم جديد على اليمن

12/24/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن.


وأضاف "سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن".

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