الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم جديد على اليمن

الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم جديد على اليمن
التاريخ
12/24/2024 3:13:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن.
وأضاف "سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن".
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