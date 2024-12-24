تعرفي علي طريقة عمل السحلب

MENAFN - Khaberni) خبرني - السحلب هو أحد أشهر المشروبات الشتوية الذي يمتلك طعم كريمي رائع ورائحة مميزة، ويُعتبر من أكثر المشروبات التقليدية في العديد من الثقافات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، و عادة ما يشرب في فصل الشتاء، حيث يعتبر مشروبًا دافئًا ومريحًا، ومثاليًا للأجواء الباردة، ويمكن أيضًا الاستمتاع به في أي وقت من العام.

يتكون السحلب بشكل أساسي من مسحوق السحلب، ويتميز بقدرته على تكثيف الحليب وإعطائه القوام الكريمي، وعادة ما يستخدم الحليب كامل الدسم لصنع السحلب، لإضفاء نكهة غنية وقوام دسم، ويتم التحلية بالسكر حسب الرغبة، ويمكن إضافة توابل مثل القرفة والهيل والمستكة لنكهة إضافية، كما يتم إضافة المكسرات مثل اللوز والفستق الحلبي للتزيين وإضافة قيمة غذائية.

وهناك العديد من الطرق لتحضير السحلب، ولكن الطريقة الأساسية تتضمن خلط مسحوق السحلب مع الحليب البارد، ثم تسخين الخليط تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح سميكًا وكريميًا، ويمكن إضافة السكر والتوابل والمكسرات في النهاية.

تشمل أنواع السحلب، السحلب التقليدي وهو النوع الأكثر شيوعًا ويعتمد على مسحوق درنات السحلب، السحلب الجاهز وهو متوفر في الأسواق على هيئة مسحوق جاهز للخلط مع الحليب، والسحلب بالنكهات والذي يضاف إليه نكهات مختلفة مثل الفانيليا أو الشوكولاتة.

ينصح عند تحضير السحلب، استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي، التحريك المستمر أثناء إضافة مسحوق السحلب لتجنب أي تكتل، استعمال نار هادئة لتجنب حرق السحلب، ويمكن تجربة نكهات ومكونات مختلفة.

والسحلب مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بفضل مكوناته الأساسية، والتي تحتوي على الألياف والمعادن، الكالسيوم والبروتين والفيتامينات مثل فيتامين د، الكربوهيدرات، وهي المصدر الرئيسي للطاقة في السحلب، وتأتي بشكل أساسي من النشا، ويساهم البروتين الموجود في الحليب في بناء وإصلاح الأنسجة.

مكونات السحلب

يتكون السحلب مع مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في كل مكان، والتي تعطيه قوامه الكريمي ونكهته الرائعة والغنية، وتتمثل في:

مسحوق السحلب، وهو المكون الرئيسي الذي يعطي السحلب قوامه الكريمي المميز، يتم الحصول عليه من طحن درنات نبات السحلب، وهي نبات بري ينمو في المناطق الجبلية، ويحتوي على نسبة عالية من النشا.

الحليب، عادة ما يستخدم الحليب كامل الدسم لإضفاء نكهة غنية وقوام دسم، وهو يساهم في منح السحلب قوام كريمي ويضيف إليه البروتينات والكالسيوم.

السكر، يضاف حسب الرغبة لتحلية المشروب، ويمنح السحلب حلاوة ونكهة مثالية ومتوازنة.

الماء، والذي يستخدم لتخفيف خليط السحلب ومساعدته على الغليان.

التوابل مثل القرفة والهيل، تُضاف لإضفاء نكهة دافئة على السحلب.

المكسرات مثل اللوز والفستق، تُضاف للتزيين وإضافة قيمة غذائية.

ماء الورد، وهو يُضاف لمنح السحلب نكهة منعشة.

طريقة عمل السحلب فى المنزل

يمكن تحضير السحلب في المنزل بكل سهولة وفي خطوات بسيطة كالتالي:

المكونات:

مسحوق السحلب

حليب كامل الدسم



السكر حسب الرغبة



الماء لتخفيف خليط السحلب

توابل مثل القرفة والهيل



مكسرات مثل اللوز والفستق

طريقة التحضير:

قومي بوضع كمية مناسبة من الحليب في قدر على نار هادئة واتركيه يسخن قليلاً.

أضيفي مسحوق السحلب تدريجيًا إلى الحليب الساخن مع التحريك المستمر باستخدام مضرب سلك أو ملعقة خشبية حتى يذوب تمامًا ويتماسك الخليط.

أضيفي السكر والتوابل المفضلة لديك حسب الرغبة واخلطي جيدًا.

اتركي المزيج على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان ويصبح سميكًا.

قومي بصب السحلب الساخن في أكواب التقديم وزينه بالمكسرات والقرفة.

لا توجد كميات محددة لمكونات السحلب، ويمكن تعديلها حسب الذوق الشخصي.

من الضروري التحريك المستمر أثناء إضافة مسحوق السحلب وتسخين الخليط لمنع تكتل السحلب.

يمكنك استخدام بدائل الحليب مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند.

للحصول على قوام أكثر كثافة، يمكنك إضافة القليل من النشا إلى الخليط.

فوائد السحلب السحلب مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن وغيرها.

يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تُعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، فهي تعزز من الشعور بالمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط وتساعد على أداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، مما يجعله مثاليًا بعد بذل مجهود بدني أو خلال الأيام الباردة. الكالسيوم الموجود في السحلب له دور فعال في تحسين صحة العظام، فهو معدن أساسي لبناء العظام والحفاظ على قوتها، وحمايتها من خطر الإصابة بالضعف والهشاشة. يساهم فيتامين د الموجود في السحلب في امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، مما يعزز صحة العظام والأسنان.

يحتوي السحلب على بعض الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم عملية الهضم ومنع الإمساك، وتعمل على تخفيف أعراض الانتفاخ والغازات، مما يسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. مضادات الأكسدة في السحلب تساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، وتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والأمراض المختلفة.

بعض المكونات المستخدمة في تحضير السحلب مثل القرفة والهيل، لها خصائص مهدئة، والتي تساعد في تخفيف التوتر والقلق، وزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء، وبالتالي تحسين الحالة المزاجية والنفسية.

يساعد السحلب في ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يجعلها تبدو أكثر نضارة وشبابًا، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يساعد البوتاسيوم الموجود في الحليب على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكولسترول الجيد، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب ووقايته من خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يوفر السحلب كمية جيدة من السعرات الحرارية التي تساعد على الشعور بالدفء في الأجواء الباردة.

يمنح السحلب فوائد مذهلة للجهاز التنفسي، حيث يساعد على تخفيف نزلات البرد والسعال، تهدئة التهاب الحلق، ويعمل كمضاد طبيعي للبلغم، مما يقلل من أعراض التهابات الشعب الهوائية ومشاكل التنفس.

يمكن أن يساهم تناول السحلب في الحصول على نوم هادئ ومريح، لقدرته على تخفيف التوتر وتحسين المزاج.

على الرغم من هذه الفوائد، يجب تناول السحلب باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، بسبب محتواه من السكريات والدهون. يفضل تناوله بشكل معتدل وعدم الإفراط في تناوله، لأنه قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، ويمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول السحلب إذا كنت تتناول أدوية معينة.

